Сотрудника КТЖ осудили за превышение полномочий и хищение

Кадр из видео: АФМ РК

Выявлен факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО "НК "КТЖ" Тусуповым и хищения им бюджетных средств. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"Тусупов в группе с гражданами Иманбек и Сарсембиновым в период с 2016 по 2021 годы, превышая свои должностные полномочия, на системной основе осуществляли незаконный сбор денежных средств с работников", - сообщили в АФМ РК.

Кроме того, отметили в ведомстве, начальник заключал договоры на ремонт АТС. Однако работы фактически не были выполнены. При этом за подпись в актах он получал денежные вознаграждения.

В Агентстве РК по финансовому мониторингу добавили, что судом Павлодара Тусупов, Иманбек и Сарсембинов признаны виновными и приговорены к различным видам наказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968026-sotrudnika-ktzh-osudili-za-prevyshenie-polnomochiy-i-hischenie/