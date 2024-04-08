Актюбинец спас город от затопления (видео)

Когда в Актюбинской области начались паводки, профессионализм и опыт Шынгыстау Абдиева помогли справиться с внештатной ситуацией, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал правительства, Шынгыстау Абдиев по специальности техник-механик, 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком. В декабре прошлого года вышел на пенсию. Но теперь справиться с сильнейшим паводком без опытного специалиста в "Казводхозе" не смогли. Именно его профессионализм и опыт помогли справиться с внештатной ситуацией и спасти город от затопления.

Ранее в период паводков на плотине открывали только один шлюз. Всего их пять, пропускная способность каждого достигает 600 куб. м./с. В связи с огромным притоком воды 28 марта было принято решение о сбросе воды до 1000 куб. м./с. Для открытия второго затвора необходимо было передвинуть козловой кран. Машина, которая весит 126 тонн и передвигается по рельсам, оказалась в неисправном состоянии.

"Когда специалисты начали кран запускать, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас все не получается", - объяснил руководитель "Казводхоза" по Актюбинской области Ринат Шауенов.

Он стал узнавать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь.

"Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом нам удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город", - рассказал Ринат Шауенов.

Шынгыстау Абдиев, проработавший на Актюбинском водохранилище более 35 лет, отметил, что прежде не видел такого быстрого прибытия воды.

"Сколько времени здесь работаю, но впервые видел, чтобы вода прибывала с такой скоростью. За 12 часов водохранилище заполнилось. В 1993 году, помню, скорость была 1250 куб. м./с, но в этот раз - 1700 куб. м./с. Буквально за 2-3 часа нам удалось быстро спустить воду. Вовремя все успели сделать и отрегулировать", - сообщил Шынгыстау Кибашулы.

Специалиста сразу же пригласили вернуться в "Казводхоз". С 29 марта он приступил к работе крановщика. Опыт и мастерство мужчина будет передавать молодым коллегам. Следует заметить, что дело отца продолжает и один из трех сыновей, который сейчас тоже работает в водной отрасли.

Напомним, 5 апреля произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища, которое находится в Хромтауском районе Актюбинской области. Премьер-министр Олжас Бектенов с вертолета осмотрел дамбу.

За несколько часов до происшествия аким Актобе Азамат Бекет предупредил об угрозе прорыва плотины Магаджановского водохранилища. Он заявил, что жителям садоводств, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы, следует эвакуироваться.

А 30 марта в Айтекебийском районе Актюбинской области произошел прорыв Щербаковской плотины. Тогда вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева. В связи с угрозой подтопления было принято решение об эвакуации местных жителей.