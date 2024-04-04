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Некоторые автобусы изменят маршруты в Астане из-за ремонта моста

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Автобус едет в по дороге
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Астанчан и гостей столицы предупредили об изменении схем движения некоторых автобусных маршрутов - это связано с ремонтными работами, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

В компании напомнили, что в связи с реконструкцией пешеходного перехода по улице Кунаева, с 5 апреля перекрывается движение на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

В связи с этим временно меняются схемы движения маршрутов № 10, 12, 29, 29А, 35, предупредили в CTS.

Горожан призвали планировать свои поездки заранее.

Напомним, ранее в столичном акимате сообщали, что в Астане с завтрашнего дня начнется реконструкция надземного моста через улицу Кунаева возле театра "Астана Опера", и частично будет закрыт проезд.

Всего в этом году в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.

Кроме того отметим, что в начале этого года был утвержден генплан Астаны до 2035 года – на развитие столицы планируют потратить 6,3 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079158-nekotorye-avtobusy-izmenyat-marshruty-v-astane-iz-za-remonta-mosta/

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