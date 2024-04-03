Qazaq Air приостановит авиарейсы из Актобе в Казань после атаки беспилотников на Татарстан
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Авиакомпания Qazaq Air объявила о временном приостановлении авиарейсов из Актобе в Казань. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт перевозчика.
"В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе - Казань - Актобе будут приостановлены", – сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Планируемое возобновление авиасообщения будет объявлено позднее, пообещали в компании.
Отметим, по информации РИА Новости, ранее три беспилотника атаковали сегодня различные объекты на территории Татарстана.
"Первый дрон-камикадзе атаковал завод "Танеко" в Нижнекамске. Второй в 5:40 – особую экономическую зону в Елабуге, третий в 6:15 – образовательный центр "Алабуга-Политех" в Елабуге", – сообщили информационному агентству представители экстренных служб России.
Сообщалось, что пострадали 12 человек, однако серьезных разрушений нет.
Накануне представители Минобороны РК прокомментировали информацию о том, что беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, якобы были запущены с территории Казахстана.
"Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан", – говорится в официальном комментарии Минобороны РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078318-qazaq-air-priostanovit-aviareysy-iz-aktobe-v-kazan-posle-ataki-bespilotnikov-na-tatarstan/