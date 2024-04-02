В Минобороны ответили на слухи о запуске беспилотников с территории Казахстана на Татарстан

Представители Минобороны прокомментировали информацию о том, что беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, якобы были запущены с территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На гражданские объекты в Татарстане сегодня была совершена атака БПЛА. Как отмечает Минобороны, в ряде источников начали распространяться слухи о том, что устройства якобы были запущены из Казахстана.

"Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан", – говорится в официальном комментарии Минобороны РК.

В связи с этим граждан и СМИ попросили не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

По данным РИА Новости, три беспилотника атаковали сегодня различные объекты на территории Татарстана.

"Первый дрон-камикадзе атаковал завод "Танеко" в Нижнекамске. Второй в 5:40 – особую экономическую зону в Елабуге, третий в 6:15 – образовательный центр "Алабуга-Политех" в Елабуге", – сообщили информагентству представители экстренных служб России.

Отмечается, что пострадали 12 человек, однако серьезных разрушений нет.

Как сообщается на сайте Совета федерации России, Республика Татарстан является субъектом РФ площадью 7,8 тыс. квадратных метров и с населением чуть более 4 млн человек (по данным на 2023 год). Столица республики – город Казань.