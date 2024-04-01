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3,5 часа туда и обратно: как проживающие в области люди добираются на работу в Алматы

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Автомобили едут по мосту
Автомобили, движущиеся по мосту. Иллюстративное фото: Freepik

В среднем около 3,5 часов необходимо потратить на дорогу до Алматы из области. Местные жители рассказали корреспонденту NUR.KZ, как ежедневно добираются до работы в южной столице Казахстана.

Чтобы вовремя прибыть на работу, житель села Байкент Талгат Тайкин просыпается ни свет ни заря. На дорогу, если без пробок, тратит полтора часа. А если с пробками - три с половиной. Передвигается мужчина на своем автомобиле, но признается: намного удобнее делать это на автобусе.

"Я сравнил: по времени одинаково. Что на общественном транспорте, что на своем. Единственное, если на общественном, выходит дешевле и немножко нервы экономишь. На своем транспорте обязательно едешь - с кем-то ругаешься, психуешь, нервничаешь", - рассказывает Талгат Тайкин.

Времени на сон и отдых, уверяет мужчина, с таким графиком остается достаточно. Пяти-шести часов вполне хватает, чтобы выспаться, убежден Тайкин. Отмечает казахстанец и другие плюсы проживания в области: природа, чистый воздух и душевное спокойствие.

"Я в городе прожил порядка 18 лет и, наоборот, переехал. Вы знаете, что Алматы находится в "котле" - и тут постоянная загазованность. Я, наоборот, в 2008 году переехал из города туда. И возвращаться не собираюсь", - отметил мужчина.

Кроме того, отмечает он и опасность повторных землетрясений, оползни и другие стихийные бедствия, которые говорят не в пользу проживания в Алматы.

Такие же плюсы, а именно чистый воздух и "вечно зеленое лето" отмечает и Александр, житель города Талгар. Сам он ранее проживал в Алматы, но вместе с супругой принял решение о переезде - и не пожалел.

По его словам, когда он только начал жить в Талгаре, до города можно было добраться лишь на маршрутке и на такси. Позже, в 2019 году, запустили автобус, сесть на который утром и вечером было той еще задачей.

"Автобус №207, который был запущен из Алматы в 2019 году, поначалу был почти пустой, пока о нем никто не знал. В последующем автобусы 207 маршрута были постоянно полными, в них сложно было сесть. Дорога из Талгара в Алматы, при отсутствии пробок, занимала от 45 до 65 минут в идеале. Однако можно было ехать и полтора часа", - делится Александр.

Сегодня же, по словам мужчины, в Талгар следуют два автобуса. Однако их недостаточно, и вопрос бесперебойного транспортного сообщения в районе стоит остро.

Чтобы вовремя успеть на работу, еще один житель Талгарского района, Осман, должен выезжать в 6 часов утра. Чуть позже нельзя: иначе не миновать пробок - тогда на дорогу уйдет вдвое больше времени, а это порядка полутора часов.

Тем не менее вопрос переезда Осман не рассматривает. Ему нравится проживать за городом, в частном доме, объясняет мужчина. К тому же, привычка вставать пораньше уже выработалась, и дискомфорта большие расстояния не вызывают.

"Это уже привычка, образ жизни, что утром надо вставать в пять утра, собраться и поехать на работу. По поводу отдыха - да, конечно, есть элемент невысыпания. А куда-то пойти и так далее - в принципе, не сильно мешает, проблем не создает", - добавил Осман.

Разве что планы надо строить заранее, отмечает мужчина. Потому что, приехав домой после работы, сил на какие-либо мероприятия уже не остается.

Ранее мы рассказывали, что ежегодно численность населения Алматы растет, а также что привлекает казахстанцев в южной столице и с какими трудностями сталкиваются переехавшие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075556-35-chasa-tuda-i-obratno-kak-prozhivayuschie-v-oblasti-lyudi-dobirayutsya-na-rabotu-v-almaty/

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