Смог, землетрясения и высокие цены: приезжие рассказали о минусах жизни в Алматы

Ежегодно численность населения Алматы растет. Что привлекает казахстанцев в южной столице и с какими трудностями сталкиваются переехавшие, узнал корреспондент NUR.KZ.

Жительница Алматы Майя переехала в южную столицу четыре года назад из Петропавловска. Тогда они с супругом ждали рождения первенца. Решиться на смену жительства, находясь на шестом месяце беременности, было непросто, вспоминает Майя.

"Я только окончила вуз. В моем положении я не смогла тогда найти работу. Сами понимаете: беременная, без опыта работы, только диплом получила. А у супруга была маленькая зарплата. Тогда возникла идея переехать в Алматы.

Теплый климат, много вакансий с высокооплачиваемой работой. В родном городе нас особо ничего не держало. И мы на поезде с двумя сумками поехали покорять мегаполис", - делится воспоминаниями Майя.

Почти сразу супруг Майи нашел работу с хорошей зарплатой. Главная сложность была с жильем, говорит девушка. Аренда "однушки" была в три раза выше, если сравнивать с ценами в Петропавловске.

Половина дохода семьи уходила на съем квартиры. При таком раскладе накопить даже на первоначальный взнос молодой паре с ребенком невозможно, считает Майя. В итоге с первоначальным взносом помогли родители.

"Жизнь в Алматы, в принципе, очень дорогая. Например, коммунальные услуги. Зимой каждый месяц мы отдавали 27-30 тысяч тенге, половина из которых - за отопление. Продукты в магазине дорогие, но это, наверное, по всей стране так.

Услуги для детей дорогие. Танцевальный кружок - 12 занятий стоят 25 тысяч тенге. Наша дочь ходит еще в развивашку, за которую мы платим 50 тысяч тенге в месяц", - говорит Майя.

Алматинка Кристина с высокими ценами на продукты и жилье уже смирилась. Но вот от землетрясений девушка до сих пор отойти не может. Кристина вздрагивает от любого покачивания, опасаясь, что это начались подземные толчки.

"Я до сих пор плохо сплю по ночам. Я всегда уставшая и апатичная. Мой страх стал практически паранойей. После январского землетрясения мне было страшно, но через месяц все забылось. Но землетрясение, которое было в марте, просто добило меня.

С тех пор я почти не сплю. Ребенок теперь спит с нами, потому что я не могу успокоиться, если сын в другой комнате. Я всерьез думаю о переезде, но муж отговаривает меня", - рассказывает девушка.

Кристина с семьей переехала в Алматы из Кокшетау три года назад. Помимо землетрясений подталкивают Кристину к переезду и другие минусы жизни в южной столице, с которыми девушка не может смириться.

"В первый год меня очень злили пробки и полное бескультурье на дорогах. До покупки автомобиля я ездила на автобусе. Это кошмар, честное слово. Вечером автобусы полные, в них попросту не влезешь.

А если влезешь, то внутри дышать нечем. Я маленькая ростом, и ради эксперимента в давке поднимала обе ноги. Была такая толпа, что я не падала: эта давка удерживала меня", - вспоминает девушка.

После у Кристины появился личный автомобиль. Но быстрее добираться до дома девушка не стала. Каждый вечер она тратит больше часа, чтобы доехать от работы до дома.

А вот Айгуль, которая переехала из небольшого села, повезло больше. В Алматы она работает в онлайн-формате, и ей не приходится каждый вечер стоять в пробках. Но и без этого Айгуль нашла немало минусов жизни в южной столице. И главный из них - смог.

"Я была удивлена, когда увидела, чем мы дышим. Густой серый смог, который висит над городом большую часть времени, меня впечатлил. Меня всерьез беспокоят заболевания, к которым может привести такой воздух. А еще в городе очень рано темнеет.

После перевода часов это стало ощущаться еще сильнее. Световой день короткий. Вечером, когда я созваниваюсь с родными, у них еще светло. В Алматы же в семь часов вечера полная темнота. Кстати, освещение на улицах я тоже могу отнести к минусам жизни в Алматы", - говорит Айгуль.

А причина переезда в Алматы у всех героинь материала одинаковая - поиск работы и более высокого заработка. Отметим, по данным Бюро национальной статистики, численность населения города Алматы на 1 февраля 2024 года составила 2 млн 235 тысяч человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о казахстанцах, которые в поисках лучшей жизни переехали в южную столицу. Они рассказали, как прошла их адаптация в мегаполисе и с какими трудностями пришлось столкнуть на новом месте.