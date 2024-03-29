Снимком министра Аиды Балаевой стали пользоваться мошенники в своих схемах
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Мошенники начали использовать фото министра культуры и информации Аиды Балаевой, распространяя его в фейковой рекламе о выплатах, передает NUR.KZ со ссылкой на Stopfake.kz.
В соцсетях распространяется фейковая реклама, в которой используется фото министра культуры и информации Аиды Балаевой. Текст гласит, что якобы президент Токаев поручил назначить выплаты казахстанцам. Информация, как отметили фактчекеры, является неправдой.
"Преступники, распространяющие фальшивую рекламу, предлагают перейти по сомнительной ссылке. Чтобы проверить, какая сумма назначена, человека вынуждают ввести уникальный номер физлица (ИИН)", – говорится на сайте Stopfake.kz.
Гражданам напомнили, что опасно оставлять личные данные на сайтах, которые принадлежат неизвестным лицам, так как злоумышленники могут использовать их в личных целях.
При этом на официальных сайтах президента Казахстана и Минкультуры никаких сообщений о выплатах нет. Ранее в такой же мошеннической схеме использовались Министерство финансов и Нацфонд РК.
Вчера представители МВД рассказали, как борются с мошеннической рекламой с лицом Касым-Жомарта Токаева. Подобные фейки с использованием изображения главы государства встречаются в интернете часто.
К примеру, недавно в соцсетях появилось новое мошенническое видео с использованием лица Токаева. В конце октября 2023 года в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с президентом. Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.
В конце сентября в Сети появилась реклама с фейковым интервью бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советовали использовать некую платформу для инвестирования средств в криптовалюту.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075493-snimkom-ministra-aidy-balaevoy-stali-polzovatsya-moshenniki-v-svoih-shemah/