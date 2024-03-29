Снимком министра Аиды Балаевой стали пользоваться мошенники в своих схемах

Мошенники начали использовать фото министра культуры и информации Аиды Балаевой, распространяя его в фейковой рекламе о выплатах, передает NUR.KZ со ссылкой на Stopfake.kz.

В соцсетях распространяется фейковая реклама, в которой используется фото министра культуры и информации Аиды Балаевой. Текст гласит, что якобы президент Токаев поручил назначить выплаты казахстанцам. Информация, как отметили фактчекеры, является неправдой.

Реклама мошенников. Фото: stopfake.kz

"Преступники, распространяющие фальшивую рекламу, предлагают перейти по сомнительной ссылке. Чтобы проверить, какая сумма назначена, человека вынуждают ввести уникальный номер физлица (ИИН)", – говорится на сайте Stopfake.kz.

Гражданам напомнили, что опасно оставлять личные данные на сайтах, которые принадлежат неизвестным лицам, так как злоумышленники могут использовать их в личных целях.

При этом на официальных сайтах президента Казахстана и Минкультуры никаких сообщений о выплатах нет. Ранее в такой же мошеннической схеме использовались Министерство финансов и Нацфонд РК.

Вчера представители МВД рассказали, как борются с мошеннической рекламой с лицом Касым-Жомарта Токаева. Подобные фейки с использованием изображения главы государства встречаются в интернете часто.

К примеру, недавно в соцсетях появилось новое мошенническое видео с использованием лица Токаева. В конце октября 2023 года в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с президентом. Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.

В конце сентября в Сети появилась реклама с фейковым интервью бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советовали использовать некую платформу для инвестирования средств в криптовалюту.