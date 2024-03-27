Что нужно казахстанцам, чтобы устроиться на работу в Латвии, рассказали в Минтруда

В Минтруда Казахстана рассказали, что потребуется казахстанцам, чтобы легально трудоустроиться в Латвии. Такое соглашение между двумя странами находится на стадии проекта, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Минтруда в ответ на запрос NUR.KZ, планируется заключить межправительственное соглашение о регулировании трудоустройства работников из Казахстана в Латвии.

Соглашение будет регулировать вопросы трудовой деятельности и защиты прав трудящихся мигрантов, а также регламентировать порядок въезда, пребывания и выезда казахстанцев, а также защиту прав в части оплаты и условий труда и компенсации; порядок возмещения ущерба при получении увечья во время исполнения трудовых обязанностей.

Прежде, чем устроиться на работу в Латвии, казахстанцам надо будет пройти медицинский осмотр, который обязателен для трудоустройства за рубежом, а в случае, если того потребует потенциальный работодатель - то и дополнительное обучение. Кроме того, необходимо и знание языка на минимальном уровне.

Поездка в Латвию для работы организовывается частными агентствами занятости, которые могут проводить консультации, набирать работников из одной страны в другую, организовывать профподготовку и оформлять документы на выезд.

При этом, как отмечают в Минтруда, агентство должно предоставить гарантии, что работник вернется в Казахстан, как только закончится его трудовой договор. Гарантией является взнос в банки страны трудоустройства на имя работника.

Между тем, для желающих работать за границей также будут свои гарантии. Так, к соглашению прилагается типовой трудовой договор о найме работников из Казахстана, который включает в себя регулирование обязательств работодателя по расходам на проезд, проживание и бытовые потребности, транспортные расходы, отпуск и медицинское обслуживание, сообщили в Министерстве.

В ведомстве не смогли рассказать, по каким специальностям смогут работать казахстанцы в Латвии: вакансии от Латвии будут предоставлены после подписании соглашения.

Стоит отметить, что эта европейская страна не слишком популярна у жителей нашей республики: на сегодня в Латвии работают лишь 38 казахстанцев, рассказали в Минтруда.

Напомним, о том, что готовится проект соглашения о легальном трудоустройстве граждан Казахстана в Латвии, сообщалось месяц назад. Отмечалось, что в ближайшее время Комитетом миграции будет направлен латвийской стороне на рассмотрение проект межправительственного соглашения, добавили в Минтруда.