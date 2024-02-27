Казахстанцы смогут работать в Латвии легально

Казахстанцы смогут получить возможность легально работать в Латвии. Такое соглашение готовится казахстанской и латвийской стороной, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев принял участие в казахстанско-латвийских совместных консультациях по вопросам миграции.

Как сообщается на портале Минтруда, стороны рассмотрели вопросы либерализации визового режима между Казахстаном и Евросоюзом, подачи документов на визу и роли в этом процессе посредников, защиты прав граждан Казахстана, трудящихся в Латвии.

"В целях улучшения взаимодействия в трудовой сфере и обеспечения легальной трудовой миграции в рамках двустороннего сотрудничества обсуждены вопросы по заключению межправительственного соглашения, направленного на создание условий для трудоустройства и защиты прав трудящихся казахстанцев в Латвийской Республике. Заключение такого соглашения позволит казахстанцам легально осуществлять трудовую деятельность в Латвии", - говорится в сообщении.

В ближайшее время Комитетом миграции будет направлен латвийской стороне на рассмотрение проект межправительственного соглашения, добавили в Минтруда.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы смогут легально работать в Корее.