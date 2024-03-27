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Без питьевой воды остались жители Уральска из-за затопленных коллекторов

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Вода льется из крана
Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей Уральска предупредили об ограничении в подаче питьевой воды из-за затопленных талыми водами коллекторов. Такая проблема наблюдается в городе не первый год, передает NUR.KZ.

Предприятие "Батыс Су Арнасы" опубликовало на своей странице в Instagram обращение к горожанам, в котором предупредило, что ночью - с 23:00 до 05:00 - в городе будет ограничена подача воды.

"Из-за большого объема талых вод, которые поступают в канализационные коллектора, происходит затопление канализационных насосных станций.

В целях недопущения аварийных остановок КНС и затопления прилегающих зданий и территорий 26 марта с 23:00 по городу будет снижение давления на водопроводных сетях, в отдельных районах города возможно полное отключение.

Ориентировочное время подачи воды 05:00 27 марта. Просим жителей города иметь необходимый запас воды", - говорится в сообщении предприятия.

При этом в "Батыс Су Арнасы" не уточнили, ограничения будут вводиться единоразово или каждый день.

В марте прошлого года жители Уральска столкнулись с такой же проблемой. Тогда в ТОО "Батыс су арнасы" также сообщали, из-за того, что городские канализационные коллекторы переполнены талой водой, возникла угроза подтопления жилых массивов сточными водами. Чтобы это предотвратить, питьевую воду в городе стали давать по графику три раза в сутки:

  • с 7:00 до 9:00;
  • с 12:00 до 14:00;
  • с 18:00 до 20:00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073768-bez-pitevoy-vody-ostalis-zhiteli-uralska-iz-za-zatoplennyh-kollektorov/

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