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Эксперт: Борьба с терроризмом должна выйти на передовую в повестке многостороннего сотрудничества

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Бекжан Садыков
Бекжан Садыков. Фото: kisi.kz

Борьба с терроризмом должна выйти на передовую в глобальной повестке дня, считает руководитель отдела европейских и американских исследований КИСИ при президенте РК Бекжан Cадыков, передает NUR.KZ.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с американским сенатором Стивом Дейнсом еще раз выразил солидарность с Россией в глобальном сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом.

События в Подмосковье, по мнению руководителя отдела европейских и американских исследований КИСИ при президенте РК Бекжана Садыкова, стали "свидетельством транснационализации терроризма, и в очередной раз указывают на необходимость объединения усилий стран в борьбе с этим явлением".

"Терроризм не имеет национальности и географических границ, все больше угрожая безопасности многих стран и их граждан. Согласно отчету Global Terrorism Index "Института экономики и мира" (IEP), в последние годы фиксируется ухудшение ситуации.

Борьба с терроризмом должна выйти на передовую в повестке многостороннего сотрудничества. Несмотря на противоречия в текущей геополитической ситуации, международное сообщество должно приложить все усилия в рамках масштабной коалиции по противодействию терроризму", - считает Бекжан Садыков.

Старания Казахстана, по мнению эксперта, как и ранее, направлены на консолидацию международных усилий в борьбе с международным терроризмом.

"Деструктивной идеологии терроризма должны быть противопоставлены идеи толерантности и согласия с использованием мировых практик решений межэтнического и межконфессиональных вопросов", - подытожил Садыков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073639-ekspert-borba-s-terrorizmom-dolzhna-vyyti-na-peredovuyu-v-povestke-mnogostoronnego-sotrudnichestva/

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