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Перенаселение, смог, дефицит жилья: переехавшие казахстанцы рассказали о трудностях жизни в Алматы

Опубликовано:

Вид на Алматы с высоты
Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным на сайте Бюро нацстатистики только за январь-сентябрь 2023 года в Алматы прибыло 120 тысяч человек. Корреспондент NUR.KZ узнала, для чего люди переезжают в мегаполис.

В поисках лучшей жизни Айгуль год назад переехала в южную столицу. В ее родном городе Петропавловске, по словам девушки, не было возможностей для карьерного роста, а зарплата была небольшая.

"Я знала, что могу работать больше и зарабатывать соответствующую зарплату. В Петропавловске мне приходилось постоянно подрабатывать где-то на полставки или брать дополнительные проекты в других компаниях.

Лет 7-8 назад, когда я окончила университет, я даже не думала о переезде в мегаполис. Мне нравился мой небольшой родной город. Но со временем я изменила свое отношение", - делится мнением Айгуль.

Сейчас девушка может полностью посвятить себя любимому делу. Говорит, что заработной платой довольна, но к мегаполису, население которого почти в 10 раз больше ее родного города, привыкнуть очень сложно.

"Переезд для меня стал большим стрессом. Смена города, работы, окружения. Я была бы рада, если бы мой родной город развивался так же быстро, как Алматы. Здесь много знакомых, которые тоже переехали из Петропавловска.

Они все очень грамотные специалисты в своих сферах и с большим опытом. Они без труда нашли здесь хорошую работу с хорошей зарплатой и возможностью карьерного роста", - рассказывает Айгуль.

А Рамина переехала в южную столицу из Павлодара три года назад. Девушка всегда мечтала жить в большом городе.

"Мне нравится Алматы. Это была любовь с первого взгляда. Из трудностей только съем квартиры. Мы снимаем вместе с сестрой и отдаем 350 тысяч тенге. Почти половина моей зарплаты, можно сказать, уходит на аренду", - говорит Рамина.

Также среди неудобств большого города - его перенаселение. В Алматы сейчас слишком много людей, считает девушка.

"Знаете, когда в автобус заходишь вечером - а там такая давка, что дышать нечем… так еще и не все влезут в этот автобус. Вот автобус можно сравнить с городом. Настолько много людей, что люди в нем "задыхаются" и сам город "задыхается".

Пробки, смог, квартир и жилья не хватает. А люди все едут сюда. И их нельзя винить. Все хотят для себя лучшего. Не просто так все переезжают в Астану и Алматы. Я, знаете, никогда не видела новости, что в Казахстане началась массовая миграция в Павлодар или Экибастуз", - считает Рамина.

Согласен с ее мнением и Алдияр. Он в Алматы совсем недавно: переехал около трех месяцев назад. Парень всегда хотел открыть свое дело, но в его родном городе Степногорске сделать это было тяжело.

"Низкая покупательская способность, потому что зарплаты низкие. Там продажи шли тяжело, за каждого клиента, можно сказать, нужно было бороться. В Алматы у людей заработок выше, соответственно, и покупательская способность больше. Ну и в городе с населением в два миллиона человек клиентов в разы больше", - рассказывает Алдияр.

Сейчас у бизнесмена продажи выросли в 15 раз, если сравнивать с объемом, который был в Степногорске. Но и конкуренция в мегаполисе выше, признается Алдияр. У парня много друзей, которые сменили прописку на алматинскую. Как правило, переезжают в Алматы в погоне за высоким заработком и профессиональным ростом, считает парень.

Согласно данным на сайте Бюро нацстатистики, по состоянию на 1 ноября 2023 года, численность населения Алматы составляет 2,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что численность населения Казахстана достигла 19 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052181-perenaselenie-smog-defitsit-zhilya-pereehavshie-kazahstantsy-rasskazali-o-trudnostyah-zhizni-v-almaty/

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