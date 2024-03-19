Летевший в Костанай самолет вернули обратно в Астану

Рейс FlyArystan "Астана - Костанай" сегодня вернулся в столичный аэропорт вскоре после вылета - в авиакомпании объяснили причину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Рейс КС7341 Астана-Костанай 19 марта 2024 года при вылете в Костанай вернулся обратно в аэропорт Астаны по производственной причине", - сообщили в пресс-службе компании FlyArystan.

В авиакомпании добавили, что рейс авиакомпании вылетел в 14:15.

Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание. Представители авиакомпании находились в аэропорту и оказывали пассажирам всю необходимую поддержку.

Отметим, что аналогичный случай произошел в конце декабря 2023 года. Летевшему в Костанай самолету Qazaq Air пришлось вернуться в Астану из-за технических неполадок. До этого его задержали более чем на 4 часа.

А в феврале самолет компании FlyArystan, улетевший из Алматы в Шымкент, вернули обратно, позже рейс перенесли на 12 часов.