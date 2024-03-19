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"Мы видели много слез и мучений": девочке из ВКО нужно 200 тыс. долларов на лечение в Турции

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Аружан с мамой
Аружан с мамой. Фото: из личного архива

Многие истории семей, куда внезапно пришла беда, начинаются одинаково: ребенок рос здоровым, но болезнь постучала в дверь. Так было и с Аружан, передает корреспондент NUR.KZ.

Аружан родилась 26 марта 2022 года в Усть-Каменогорске абсолютно здоровой с "богатырским" весом - 4 кг. Беременность мамы проходила легко и без особенностей.

Аружан стала четвертым ребенком семье, долгожданной дочерью. До сорока дней все было прекрасно, но в два месяца мама заметила шишку на голове, в области темечка. Педиатр, к которому обратились родители, сразу направил их к нейрохирургу.

"Поставили диагноз "атерома" и советовали удалить ее. Пока мы готовились к удалению, у Аружан выскочила шишка на глазу. Мы обратились к окулисту, где нам сказали что забит слезный проток. Выписали лекарства, но они не помогли. Затем мы обратились к ведущему специалисту-окулисту ВКО, а он сказал, что это, возможно, гемангиома.

Но так и не получив должного лечения, мы решили экстренно выехать в Астану, к доктору Романову, приехавшему из Москвы. Доктор сказал, что это не гемангиома, и дал нам список анализов. Когда мы получили результаты анализов, нас вызвали в Центр материнства и детства Усть-Каменогорска. Как только мы приехали, Аружан забрали в реанимацию", - говорит мама девочки, Айша Асыл.

Через неделю ее отправили в Центр материнства и детства Астаны. Там же поставили окончательный диагноз - "острый лимфобластный лейкоз".

"С тех самых пор мы лечимся безуспешно. Аружан получила курс высокодозной химии, но случился рецидив, после чего была сделана экстренная трансплантация костного мозга, донором был мой супруг - папа Аружан. Спустя месяц после трансплантации нас выписали домой.

Но, к сожалению, уже дома у Аружан ухудшилось состояние: донорские клетки начали атаковать ее организм. На сотый день после ТКМ у нее снова обнаружили рецидив. Доктора готовили доченьку ко второй трансплантации, но состояние Аружан ухудшилось - и она попала в реанимацию. Речи о ТКМ уже не было.

Состояние было крайне тяжелым, и чтобы спасти ее, мы, обговорив и посоветовавшись с лечащими врачами, решили приобрести дорогостоящий препарат, который не зарегистрирован в Казахстане. Мы купили его в Турции, собрав своими силами 20 000 долларов. Препарат Аружан помог, и мы начали курс иммунной терапии. Ребенок вышел в клиническую ремиссию, и теперь требуется дальнейшее лечение иммунотерапией, которой у нас в Казахстане нет. Также нужна трансплантация костного мозга", - рассказала Айша.

Семья приняла решение ехать в Стамбул, где выставили счет на лечение в 200 000 долларов.

"Мы - простая семья, и такую сумму не сможем найти, поэтому был открыт сбор средств. Моя дочь борется с раком в свои два года. Тяжело это осознавать, но сдаваться нам нельзя. Мы верим, что есть добрые люди, которые отзовутся на нашу просьбу о помощи.

С миру по нитке мы сможем собрать сумму на лечение Аружан. Прошу вас, не оставляйте нашу семью без поддержки. К сожалению, рак может прийти неожиданно в любую семью. Мы с радостью ждали нашу дочь и не могли предугадать, что она заболеет.

Мы видели много ее слез и мучений за этот год. Очень хочется, чтобы она жила так же, как и все обычные, здоровые дети, и играла со своими братьями. Будем благодарны за любую помощь", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1131 4700

Halyk: 4405 6397 4958 9956

Карты привязаны к номеру: +7 708 133 04 14 - Айша А., мама

Jusan bank: 5395 4564 6447 2550 - AISHA ASSYL

Instagram: @aru_helpkzz

Контактные номера:

Мама Айша: +7 708 133 04 14

Папа Адлет: +7 707 141 90 89

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070009-my-videli-mnogo-slez-i-mucheniy-devochke-iz-vko-nuzhno-200-tys-dollarov-na-lechenie-v-turtsii/

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