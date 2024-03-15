"Обращаются ко мне с просьбами": Токаев пристыдил бизнесменов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пристыдил бизнесменов и призвал их строить не только мечети, но и школы. Об этом сообщает telegram-канал Акорды.

"Как глава государства я всегда открыт для диалога, провожу встречи с отечественным бизнесом, ожидая от него стратегических инициатив и интересных предложений по развитию различных отраслей экономики, совершенствованию политики в той или иной сфере.

Но некоторые предприниматели в первую очередь поднимают свои узкие проблемы, а не масштабные вопросы, касающиеся всей страны. Они обращаются ко мне с просьбами оказать содействие их предприятиям или дать поручения уполномоченным органам для получения преференций и поддержки конкретных бизнес-проектов", - заявил пезидент.

По его словам, налицо желание действовать по старинке, лоббировать свои интересы, решать личные вопросы за счет государства.

"Тем временем крупные бизнесмены многих других стран, в том числе соседних, не просят государство о чем-либо, а, наоборот, сами добровольно вкладывают большие средства в развитие своих стран. Считаю, что люди, которые ведут бизнес, зарабатывают в Казахстане, должны всегда думать не только о собственном деле, но и о всеобщем благе, органично сочетая частные интересы с общественными", - говорит он.

Президент также отметил, что в стране немало деловых людей, которые финансируют социальные проекты, принимают участие в реализации благотворительных и волонтерских инициатив.

"И таких предпринимателей государство будет всегда отмечать и поддерживать. Мне понятны искренние, благородные мотивы бизнесменов, которые на свои деньги возводят в регионах мечети. Но ведь не менее благородным и полезным делом стало бы строительство новых школ, общежитий, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов. Уверен, что потомки оценят по достоинству и будут благодарны именно за такие конкретные дела", - заявил президент страны.

Капитанам бизнеса важно во всем проявлять активность и социальную ответственность, по мере возможности помогая своим соотечественникам. Только в этом случае можно будет говорить о появлении действительно новой по духу национальной буржуазии, способной к созиданию конкурентоспособной экономики и готовой честно служить своему народу", - заключил глава государства.

Ранее Токаев давал поручение генпрокурору Асылову - защитить бизнес от вымогателей.