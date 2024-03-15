"Сколько бесценного времени уходит на споры": Токаев высказался о расточительстве

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая назвал пороком расточительство, напомнив о дефиците воды. Об этом сообщает Telegram-канал Акорды.

"Бесспорно, началом достатка является бережливость. В развитых странах сформирована высокая культура экономного потребления света и воды. У нас же сложилась совершенно противоположная ситуация, из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру.

Взять к примеру водный вопрос – откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода – это ресурс будущего. Для Казахстана, уже сейчас столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна", - говорит он.

Президент отметил, что страна имеет дело не только с материальной расточительностью, но и духовной.

"Сколько бесценного времени, которое можно было бы использовать на самосовершенствование и развитие страны, уходит на пустопорожние споры и бесполезные дела. Если каждый из нас будет стремиться к умеренности и рачительности, это станет залогом поступательного прогресса Казахстана. Нужно, чтобы подрастающее поколение это хорошо понимало", - уверен Токаев.

Только избавившись от всех этих пороков, можно сформировать новое качество нации и вывести страну на новый уровень, считает глава государства.

"Представители интеллигенции, СМИ, неправительственные организации должны все вместе противостоять указанным социальным порокам. Это долг каждого гражданина и всего общества, поскольку данный вопрос напрямую касается будущего нашей нации", - резюмировал президент.

Напомним, ранее Токаев высказался о важности единства народа, заявив, что надо прекратить "все мелкие разговоры, которые вносят раздор в наше общество".