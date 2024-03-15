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"Где люди?": количество зрителей на концерте Розы Рымбаевой смутило актаусцев (видео)

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Концерт Розы Рымбаевой в Актау
Концерт Розы Рымбаевой в Актау. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

В четверг, 14 марта, на набережной Актау прошел концерт Розы Рымбаевой. Певица не стала отменять мероприятие, несмотря на штормовое предупреждение, передает inAktau.kz.

Выступление звезды казахстанской эстрады было анонсировано накануне - Роза Рымбаева дала концерт на открытой сцене в честь начала празднования Наурыза и праздника Амал.

Однако, как пишет издание, в этот день служба 112 разослала всем жителям региона предупреждение о штормовом ветре со скоростью до 20 метров в секунду. Несмотря на погодные условия, Роза Рымбаева не стала отменять концерт и выступила перед скудной, но благодарной публикой.

"Мы хотели отменить концерт, но Роза Рымбаева категорически отказалась. Жители Актау всегда были закаленными людьми, они строили этот город среди голой степи в жару, лютый холод, сильные ветра и без воды. Так что этот концерт - дань уважения жителям Актау", - рассказали организаторы мероприятия.

Несмотря на сильный ветер, на концерте собралось около 50 горожан.

В соцсетях горожане поделились кадрами с концерта, на которых видно, что людей собралось немного.

"А где люди?" - говорится в подписи к ролику.

В комментариях актаусцы отметили, что концерт проходил во время ауызашара - ужина во время Оразы. Возможно, поэтому некоторые горожане не смогли посетить выступление. Кроме того, в честь праздника Амал многие актаусцы приглашали гостей и собирались семьями, из-за чего также пропустили концерт.

Напомним, вчера в Казахстане началось масштабное 10-дневное празднование Наурыза, открывает его праздник Амал, или Көрісу күні. Как его отметили в регионах Казахстана, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068653-gde-lyudi-kolichestvo-zriteley-na-kontserte-rozy-rymbaevoy-smutilo-aktaustsev-video/

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