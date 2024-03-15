"Пятый год повторяется": село топит грунтовыми водами в Жамбылской области (видео)

Жители поселка в Жамбылской области пожаловались на ежегодные потопы - весной улицы поселка заливает грунтовыми водами, передает сайт телеканала КТК.

По словам сельчан, хотя дома и не страдают от избытка воды, тем не менее паводок приносит много неприятностей - придворовые территории, а вместе с ними и вся живность оказываются в воде.

"Около 15 лет как мы сюда приехали, и уже пятый год это повторяется. Все сараи в воде. Корова вон на улице стоит. Чтобы ей сено дать, приходится вот так постоянно по воде ходить", - жалуются сельчане.

От ежегодного потопа страдают жители двух улиц большого аула. Вода, говорят люди, приходит ниоткуда и растекается сразу по дворам. Да так, что порой невозможно выйти из дома. Ранее здесь застряла скорая помощь, которая ехала к больному.

Выяснилось, что на той местности когда-то был родник, поверх которого теперь постройки. Местные чиновники якобы хотели делать дренажный канал. Но некоторые сельчане не позволили копать на своих огородах. Теперь с такими, заверили в акимате, будут бороться по-другому. А пока спасать ситуацию приходится сотрудникам ДЧС.

"Подтопление участков только хозпостроек, то есть сараи. Жилым домам угрозы никакой не имеется. В итоге подтоплено три дворовых участка. На данный момент проводится откачка воды со дворов. Также вручную прокопаны между домами арычные дренажи для сброса грунтовых вод", - рассказал начальник отдела по ЧС Жамбылского района Расул Султанов.

Источник: КТК