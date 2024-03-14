Нужен ли Казахстану закон, защищающий мужчин, рассказал Ашимбаев

Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня в кулуарах палаты рассказал, нужно ли в Казахстане принимать отдельный закон, защищающий права мужчин, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что высказывалось мнение, что в бытовом насилии есть вина и женщин, поэтому предлагалось разработать в Казахстане закон, защищающий мужчин.

Они поинтересовались мнением спикера Маулена Ашимбаева по этому поводу.

"Это мнение коллег. Но в целом закон, защищающий права мужчин, я считаю, не нужен", – заявил Ашимбаев.

Ранее в феврале депутат мажилиса Ермурат Бапи во время обсуждения поправок в законопроект по обеспечению прав женщин и безопасности детей обратил внимание коллег на недопустимость принижения роли отца и мужчин в обществе. Его поддержала сенатор Жулдыз Сулейменова – она признала, что в воспитании у казахов роль отца огромна.

В октябре прошлого года замглавы МВД Игорь Лепеха рассказал, поддержит ли министерство предложение наказывать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров.

К слову, в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости усилить ответственность за домашнее насилие. Он подчеркнул, что если тех, кто устраивает погромы в семье, не накажут, они могут стать еще агрессивнее, тогда как пострадавшие останутся совершенно беззащитными.

В прошлом году дела о бытовом насилии начали заводить без заявления в полицию. Также в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие.