Закрыли скандальное шоу на "Хабаре": Ашимбаев ответил, накажут ли журналистов

В кулуарах сената председатель палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал закрытие скандального ток-шоу на телеканале "Хабар" и ответил, накажут ли журналистов и редакцию программы, передает NUR.KZ.

"Нет никаких оснований подвергать сомнению деятельность таких телеканалов, как "Казахстан" и "Хабар" - если есть недостатки, то о них нужно говорить, мы имеем право высказывать точку зрения, выражать какую-то позицию. Это нормально в современном обществе. Но все должно быть конструктивно. (..)

В "Хабаре", я думаю, примут соответствующие меры и решения (касательно того, накажут ли журналистов и редакторов – прим.ред.). Также этот вопрос под контролем держит министерство культуры и информации. Руководство телеканала и министерство осознают всю ответственность", - заявил Ашимбаев.

Председателя сената спросили, насколько стране нужны госканалы, которые содержатся за счет налогов казахстанцев и при этом выдают такой контент.

"Сейчас эта тема актуальная и острая для нашего общества, но сразу обвинять все государственные каналы из-за этого кейса, наверное, нельзя - они тоже выполняют свои определенные функции в части информирования, освещения каких-либо ситуации в стране.

В нормальном государстве должны быть и государственные и не государственные СМИ, и блогеры, которые организовывают свою деятельность в соответствии с законом, поэтому, я думаю, стороны сделали выводы для себя", - добавил Ашимбаев.

Ранее о скандале произошедшем в эфире телеканала "Хабар" рассказывала руководитель Центра поддержки женщин и детей Анна Рыль. По ее словам, героиней ток-шоу "Бірақ..." стала казахстанка, которая была жертвой бытового насилия.

На ток-шоу казахстанка согласилась прийти, чтобы рассказать свою историю только при условии, что ее лицо будет закрыто и в студии не будет мужа.

Но во время шоу, когда женщина рассказывала о своей ситуации, вышел ее муж, что стало полной неожиданностью для женщины, социального работника и для нас всех, так как передача была в прямом эфире.

Рыль добавила, что мужчина стал оправдывать свое поведение, попросил снять маску. В конце передачи ему вручили букет, с которым бывший муж стал подходить к героине. При этом ведущий шоу "Бiрак..." уговаривал женщину разрешить детям встречаться с отцом, и что мужчину они пригласили на шоу с целью примириться и увидеть детей.

На скандал обратила внимание глав Минкульта Аида Балаева - она заявила, что национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное.

Балаева добавила, что ток-шоу закроют.