Ток-шоу закроют в Казахстане после скандала

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook сообщила, что в Казахстане закроют ток-шоу "Бірақ..." после скандала, передает NUR.KZ.

О произошедшем в эфире телеканала "Хабар" рассказывала руководитель Центра поддержки женщин и детей Анна Рыль в Instagram.

По ее словам, героиней ток-шоу "Бірақ..." стала казахстанка, которая была жертвой бытового насилия.

"История такова: будучи в браке более 18 лет, имея 6-х детей, она до последнего терпела от пьющего мужа побои и насилие. Последней каплей стало, когда муж, избивая ее, сломал ей руку. Тогда женщина, взяв с собой только детей, сбежала из Шымкента в Астану, жила в малюсенькой времянке и работала. Однако три месяца назад он нашел ее, пришел пьяный и устроил скандал, соседи вызвали полицию, женщина попала к нам", – сообщила Анна Рыль.

На ток-шоу казахстанка согласилась прийти, чтобы рассказать свою историю только при условии, что ее лицо будет закрыто и в студии не будет мужа.

"Но во время шоу, когда женщина рассказывала о своей ситуации, вышел ее муж, что стало полной неожиданностью для женщины, социального работника и для нас всех, так как передача была в прямом эфире.

Мужчина стал оправдывать свое поведение, попросил снять маску. В конце передачи ему вручили букет, с которым бывший муж стал подходить к героине. При этом ведущий шоу "Бiрак..." уговаривал женщину разрешить детям встречаться с отцом, и что мужчину они пригласили на шоу с целью примириться и увидеть детей", – добавила руководитель Центра поддержки женщин.

Ситуацию прокомментировала глава Министерства культуры и информации Аида Балаева.

По ее словам, одними из главных задач ведомства являются пропаганда семейных ценностей, координация деятельности по защите материнства и детства, противодействие семейно-бытовому насилию.

"В этих целях 11 марта на канале "Хабар" вышла программа "Бірақ...", которая призвана не только озвучивать актуальные проблемы семей, но и способствовать выработке их решения. Однако в данном выпуске в прямом эфире редакция не смогла достичь поставленных задач, введя в заблуждение героиню и вызвав неоднозначную реакцию общества.

Национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное. Прежде всего, редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично.

Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала. Данное ток-шоу будет закрыто", – написала Балаева.

Напомним, что в Казахстане идет обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Также в январе сообщалось, что в МВД планируют создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов.

Еще в Казахстане будет увеличено количество кризисных центров, внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере