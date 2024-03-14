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Эзотерика

Мышьяк, ртуть, свинец: влияющие на здоровье людей загрязнения выявили в Костанайской области

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Возвышенность
"Захоронение" вредных металлов под Житикарой. Кадр из видео: 24.kz

Природные и техногенные загрязнения выявлены в Костанайской области. В частности, превышено содержание ртути и других тяжелых металлов в почве, воде и рудах, передает 24.kz.

Как сообщает телеканал, заключение о превышении содержания ртути и наличии других тяжелых металлов в почве, воде и рудах сделала мониторинговая группа, а влияние химических элементов на окружающую среду анализировали год. Работы проводились недалеко от жилой окраины Житикары.

Отмечается, что в этой местности в середине прошлого века добывали золото открытым способом, а при разработке использовали ртуть и мышьяк.

При этом вредные металлы после закрытия фабрики просто "захоронили", засыпав сверху глиной. Таким образом такое "захоронение" простояло больше 50 лет. Однако под воздействием ветра и воды оно начало разрушаться.

В итоге, как утверждает телеканал, это повлияло и на самочувствие людей, живущих рядом. Они стали жаловаться на недомогания и неприятный запах летом.

"В настоящее время 10 миллионов выделено из местного бюджета для разработки проекта рекультивации. Выявлено превышение по тяжелым металлам. Таким, как мышьяк, ртуть, свинец, медь и никель.

Максимальное превышение обнаружено в радиусе до 100 метров. Там где-то 86 метров до ближайшего жилья. Акимат Житикаринского района делал обход подомовой, жители были предупреждены", - руководитель отдела Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Светлана Арсентьева.

Напомним, в прошлом году жители Карагандинской области били тревогу: больше 40 лет на берегу реки Нуры работал завод по выпуску карбита и углекислоты, а отходы от производства вместе с опасным веществом попали в реку. Из-за этого местные боялись, что паводки могут поднять ртуть со дна Нуры.

Также в конце прошлого года в области Жетісу выявлена незаконная утилизация медицинских отходов, опасных для жизни и здоровья граждан.

В ноябре прошлого года мы писали про случай, когда недалеко от Большого Алматинского канала прохожие обнаружили сотни пробирок. Многие были наполнены кровью, а некоторые были разбиты.

Прибывшие на место специалисты установили, что пробирки были ветеринарные. Их применяли для анализа крови животных на бруцеллез. Склянки собрали и уничтожили, почву продезинфицировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068014-myshyak-rtut-svinets-vliyayuschie-na-zdorove-lyudey-zagryazneniya-vyyavili-v-kostanayskoy-oblasti/

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