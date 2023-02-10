Жители села близ Темиртау боятся, что паводки могут поднять ртуть со дна Нуры

Река Нура. Фото: телеканал "Астана"/Astana TV

Больше 40 лет на берегу реки Нуры в Карагандинской области работал завод по выпуску карбита и углекислоты. Отходы от производства вместе с опасным веществом попали в реку. Местные жители беспокоятся, что паводки могут поднять ртуть со дна Нуры, передает телеканал "Астана".

Уже более полувека живет Александр Жукевич в селе Чкалово. Как бывший сотрудник химического завода, он знает, насколько опасна ртуть для человека. За десятилетия работы производство, которое располагалось в Темиртау, сбросило до трех тысяч тонн ядовитого металла.

И хоть 10 лет назад водную артерию почистили, эксперты уверены, что старый коллектор, через который проходили стоки, все еще представляет опасность. Местные жители опасаются за свое здоровье и просят провести специальный медосмотр почти 700 человек.

"А как ты ее почувствуешь? Ее, ртуть, не почувствуешь. Она тяжелая. Надо пробы грунта брать, и вот сбросной арык надо пробы брать. Пусть и экологи приедут. Пусть сделают полностью медосмотр. Машины, медики, все пусть смотрят, что у нас есть, что у нас нет", – рассказал Александр Жукевич.

Отмечается, что приток реки Нуры находится в 200 метрах от поселка Чкалово. Здесь водится рыба, сюда приходит на водопой скот. Сейчас зимой он спокойный. Но весной с паводком разливается и уходит в Нуру вниз по течению.

А в 2019 году независимые экологи из Чехии провели ревизию Нуры. Местные ученые говорят, что их результаты им даже страшно озвучивать.

"Нас больше всего беспокоит сейчас, что остановилась эта история, как будто проблема решена. Потратили почти 180 миллионов долларов. Их нам отдавать надо. Это в кредит залезли, а проблема не решилась.

Ртуть вызывает тяжелые заболевания. Это и снижение умственного развития детей. Мы делали исследование и обнаруживали ртуть в грудном молоке женщины, в волосах. Это все неизбежно. Особенно люди, которые живут около реки", – рассказал директор экологического музея города Караганды Дмитрий Калмыков.

Госучреждения мониторят только природные ресурсы – проверяют воду, грунт. Пробы пока чистые. Однако ртуть – тяжелый переходный металл, и, как считают специалисты, лежит под илом. Обильные паводки могут все поднять на поверхность. Кроме того, старый коллектор, через который проходили стоки, также представляет опасность.

"Сам коллектор загрязнен ртутью. Есть вероятность вторичного загрязнения самой реки. В связи с этим ведется мониторинг. Если смотреть данные Казгидромета, то превышений по ртути пока нет. Ситуация стабильная", – рассказал и.о. руководителя Департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов.

В департаменте отметили, что работа по полной замене зараженного коллектора завершится в 2025 году. А пока остается лишь брать пробы в паводковый период.

Нура – это крупнейшая река Центрального Казахстана протяженностью более 900 километров. Она впадает в озеро Тенгиз, а также несет свои воды в Есиль с Иртышом.

Расположение поселка Чкалово на карте. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008826-zhiteli-sela-bliz-temirtau-boyatsya-chto-pavodki-mogut-podnyat-rtut-so-dna-nury/