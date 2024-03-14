Восьмилетняя девочка упала в яму с водой, вырытую во дворе школы в области Ұлытау

В области Ұлытау ученица младших классов пострадала, упав в неогороженную яму, которая была вырыта на территории школы. Администрация винит в случившимся акимат, передает телеканал "Алматы".

Сообщается, что инцидент произошел еще 29 февраля в Улытауском районе.

8-летняя девочка возвращалась домой из школы и упала в открытую яму. По данным телеканала, неогороженную глубокую канаву занесло снегом, и девочка ее не заметила, а о том, что место это опасное, учащихся не предупреждали.

Мать пострадавшей школьницы возмущена тем, что после случившегося, состоянием ребенка никто не поинтересовался.

"После инцидента у моего ребенка появилась тахикардия. Когда привезли в больницу, врачи поставили ей диагноз - переохлаждение первой степени. Когда я приехала, чтобы забрать Айзере с уроков, на встречу мне выбежали два мальчика. И сказали, что она тонет. Когда я подбежала к дочери, ей уже оказывали первую помощь. Айзере лежала в воде в этой яме", – рассказала она.

Директор школы заявила, что после очередного ремонта водопровода рабочие не закопали вырытую яму, и виноват в этом, по ее словам, районный акимат.

"Запах из туалета стоял на всю школу. Мы не могли своими силами отремонтировать водопровод. И направили письмо руководителю отдела образования Багдату Кабденовичу и акиму Улытауского района Аманжолу Батырбековичу. Нам прислали несколько человек. Они все проверили и провели раскопки. Починили трубы, но яму не зарыли", – отметила директор Жанар Толегенова.

При этом в районном акимате заявили, что закрыть котлован администрации школы должна была своими силами. Однако сейчас по факту произошедшего ведется следствие.

"Поговорили с отцом пострадавшего ребенка. Он сказал, что никакая помощь не требуется. Девочка сейчас находится дома. В домашних условиях с соответствующим лечением. Позже, из-за промерзания почвы, мы насыпали туда золу и сверху один Камаз с грунтом. Закрыли дверь корта и натянули ленту. В настоящее время поступило заявление, ведется следствие", – сообщил замакима Улытауского района Аян Абжамалов.

Однако, как заявляют родители, 8-летнюю Айзере, которую 5 дней лечили в районной больнице, пришлось увезти в Карагандинскую область – сейчас девочке необходимо провести повторное обследование.

Напомним, в конце февраля в одном из микрорайонов Костаная 6-летняя девочка провалилась в открытый люк, где в 20-градусный мороз почти полностью оказалась в холодной воде.

А в начале февраля стало известно, что ученик второго класса в Экибастузе не дошел в школу, провалившись в открытый колодец.

Учитель, не увидев мальчика за партой, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники. Провалившийся догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.

Там же в сентябре 2023 года четырехлетний мальчик наступил на разрушенную при строительстве канализации крышку люка и провалился в колодец. Прохожие достали ребенка. Его госпитализировала бригада скорой помощи. Управление полиции Экибастуза начало проверку.

Еще прошлой осенью в Атырауской области пятилетний мальчик упал в канализационный колодец. На вызов приехали полицейские, которые вызволили ребенка. На спасение потребовалось около 5 минут.