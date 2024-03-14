"Ходим дома в валенках": жильцы потребовали признать их дом аварийным и переселить их в СКО (видео)

В Петропавловске жители многоквартирного дома потребовали переселить их из аварийного здания - по словам жильцов, дом рассыпается на глазах, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, у многоэтажки осыпается потолок, рушатся стены и разваливается лестница. Здание было построено еще в середине прошлого века и сейчас буквально рассыпается.

В акимате заявили, что дому не присвоен статус ветхого жилья. Чтобы это сделать, жильцы должны за свой счет провести экспертизу и получить заключение комиссии.

Сауле Шаимова живет в этом доме больше 30 лет. Все эти годы женщина ухаживает за сыном инвалидом. Однако справляться с нелегкой ношей ей становится все труднее, признается пенсионерка. В ее двухкомнатной квартире начал разрушаться потолок, в прихожей разваливается пол и осыпаются стены.

"На дворе XXI век, а мы дома ходим в валенках, в теплой одежде. В туалет, извините пожалуйста, ходим на улицу, таскаем воду с колонки. Полы скрипят, потому что в любой момент могут провалиться. Делаем ремонт ежегодно летом", - возмутилась жительница города Сауле Шаимова.

Как выяснилось, эту ветхую двухэтажку построили еще в середине прошлого века. С момента возведения здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. В доме полностью отсутствуют канализация и водоснабжение. Как отмечают жильцы, плачевную ситуацию усложняет идущая рядом стройка – от толчков и вибраций в доме разрушаются стены, уверены местные..

"А весной, наверное, вообще будем плавать, потому что воде некуда будет уходить. А стены у нас насыпные и сейчас из-за того, что вибрация, когда сваи вбивали, у нас насыпь вся вниз ушла. Ветер чуть больше 15 м/с – все у нас холодина. Хотелось бы, чтобы нас снесли, естественно, потому что здесь условий никаких нет", - рассказала жительница города Елена Нелюбина.

По словам жильцов, дом признали аварийным еще в 2008 году. Однако в акимате эту информацию опровергли. И, чтобы все-таки признать здание непригодным для жизни, необходимо получить заключение экспертной комиссии, сообщили чиновники.

"Для того, чтобы получить статус аварийного, нужно технического заключение. По этому дому у нас нет технического заключения. Чтобы получить техническое заключение нужно аккредитованную организацию заказать и заключение принести нам. Тогда мы включим его в список аварийных домов.

Техническое обследование делается за счет заказчика. Также, еще хочу напомнить, что статья 189 Гражданского кодекса, каждый собственник несет бремя содержания своего имущества", - сообщил главный специалист жилищной инспекции Ерболат Мухамбетжанов.

Всего в регионе около полусотни домов официально признаны аварийными. Владельцы ветхого жилья участвуют в концепции по реновации. Как сообщили местные власти, согласно проекту в области планируют снести 28 домов до 2029 года.