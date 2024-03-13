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"Охоту" на призывников на улице объяснили в ВКО

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Военный смотрит в бинокль
Учения в армии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 1 марта в Казахстане начался весенний призыв на срочную службу. В Сети появляются сообщения о том, что молодых людей забирают в призывной пункт прямо с улицы, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, весенний призыв продолжится до 30 июня. За это время вооруженные силы и другие воинские формирования республики должны пополнить 20 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Из них в армию придут служить более 9000 новобранцев, в погранвойска и КНБ - 3000 человек, в Национальную гвардию - более 6000. В части МЧС предполагается призвать около 300 человек по всей стране. И примерно столько же - в Службу государственной охраны.

Медицинские данные о пригодности призывников к военной службе берутся только из системы Damumed. Справки о заболеваниях, выданные частными организациями и не внесенные в медицинскую систему, учитываться не будут.

"Если призывник состоит на диспансерном учете, то он не проходит медицинскую комиссию. Если у молодого человека есть серьезные заболевания или он подлежит дополнительному обследованию, по этим критериям проводится медицинское освидетельствование. Если призывник признается по Damumed негодным, ему выдается отсрочка от призыва", - сообщил заместитель начальника Департамента по делам обороны ВКО Жасулан Сатбалдиев.

В социальных сетях иногда появляются сообщения о том, что молодых людей забирают в призывной пункт прямо с улицы. Министерство обороны объясняет это тем, что каждый год в стране насчитываются десятки тысяч уклонистов. Еще три года назад их число достигало порядка 35-40 тысяч человек. По итогам 2023 года удалось сократить число уклонистов до 20 тысяч.

"Сейчас ведется вручение повесток. Каждому гражданину приходит сообщение через службу 1414 с приглашением явиться в областной сборный пункт. Но некоторые призывники не реагируют на оповещение и не приходят. В связи с этим составляются списки для правоохранительных органов. По ним проводятся мероприятия. Все они согласованы с акиматами", - пояснил Жасулан Сатбалдиев.

В январе стало известно, что в 2024 году на воинские сборы планируется призвать 3000 казахстанцев. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда были призваны лишь 1500 человек.

Призыв граждан на срочную воинскую службу

Как сообщается на сайте egov.kz, в Казахстане призыв граждан на срочную воинскую службу проводится два раза в год на основании указа президента и постановления правительства РК.

Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению районной (города областного значения) призывной комиссии. Отсрочка - это временный перенос срока призыва на воинскую службу по определенным обстоятельствам.

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

  • по семейным;
  • для продолжения образования;
  • по состоянию здоровья;
  • по другим причинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067627-ohotu-na-prizyvnikov-na-ulitse-obyasnili-v-vko/

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