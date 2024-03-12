"Крыши протекают, а в стенах – трещины": состояние больницы в Атырау пугает жителей (видео)

Жители Атырау просят отремонтировать здание областной многопрофильной больницы. Оно было построено более 50 лет назад, а капремонт здесь ни разу не проводился, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, эту многопрофильную областную больницу построили в еще 60-х годах. Больше чем за полвека все три корпуса медучреждения практически обветшали.

Как рассказывают пациенты, в зданиях протекают крыши, из окон дует, а в стенах зияют трещины.

"Здание очень старое, условия здесь оставляют желать лучшего. В отделении всего одна уборная – общая для всех. И для мужчин, и для женщин. Помыться возможности нет. Пациентов с невралгией много. Поэтому было бы хорошо, если создадут подходящие условия", – отметила жительница Атырау Разия Куанышкалиева.

Сейчас лечение здесь получают более 350 человек. Также многопрофильная больница ежедневно обслуживает около 100 амбулаторных пациентов.

Однако, как отмечают корреспонденты, несмотря на огромную востребованность услуг капитальный ремонт в здании ни разу не проводился. Этот факт признали в администрации медучреждения.

"О том, что здание нуждается в ремонте, говорили не раз. В этом году подготовлена и отправлена на экспертизу проектно-сметная документация на капитальный ремонт больницы. Нам необходимо обозначить, что именно будет входить в капитальный ремонт", – рассказал главврач многопрофильной областной больницы Ербол Имангалиев.

Также напомним, в конце февраля сообщалось, что жителей Актобе ужаснули условия в детской больнице.

Одна из родительниц опубликовала подтверждающие фотографии в соцсетях. Женщина сняла обшарпанные стены в коридорах, палатах и даже санузле, а также показала рваную постель, выдаваемую детям в больнице.

Ранее мы писали о том, что одну из поликлиник Атырау затопило после дождя – с крыши потекла вода, в коридорах и кабинетах появились лужи и сырость. При этом врачи поликлиники №4 принимали пациентов в кабинетах, затопленных водой.

Также в декабре прошлого года в поликлинике в Актау потоп переполошил пациентов и персонал.

В управлении здравоохранения разъяснили ситуацию. По их информации, виновником потопа стал пациент, который случайно сломал батарею в воздухоотводящей части. В результате поломки со второго на первый этаж стала стекать вода и часть ее попала в электрощит.