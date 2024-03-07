"Мой преподаватель по хирургии": алматинка заявила, что знакома с мамой Досаева

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района одна из жительниц города заявила, что знакома с его мамой и попросила передать ей букет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я приношу огромную благодарность за работу всех управлений акимата. Спасибо за букеты, которые вы подарили каждой женщине, входящей в этот зал. Для каждой матери сын - это гордость. Так вышло, что ваша мама - моя преподаватель по хирургии, и я хотела от себя лично скромный букет преподнести вашей маме", - заявила женщина.

Однако Досаев не согласился с ней.

"Спасибо большое, мама не врач - она экономист. Может, просто однофамилица", - заявил аким.

Жительница продолжила уверять, что "мама" Досаева преподавала у нее в медицинском вузе, однако аким попросил перейти к вопросам.

Напомним, 15 февраля Ерболату Досаеву подарили картину с его изображением, но аким попытался отказаться от подарка, но в итоге все же принял его и заявил, что подарит его жене.

Позднее Досаев извинился перед алматинцем за то, что того "захейтили" за эту ситуацию.