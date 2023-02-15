Air Astana отменила рейс во Франкфурт из-за забастовок в Германии

Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Авиарейс "Астана – Франкфурт – Астана", запланированный на 17 февраля, будет отменен из-за забастовок немецких профсоюзов. Об этом сообщили представители авиакомпании Air Astana в своем официальном Telegram-канале.

"В связи с забастовкой немецких профсоюзов в аэропортах Германии, рейс КС921/КС 922 "Астана – Франкфурт – Астана" 17 февраля 2023 года отменяется", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 10 марта 2023 года включительно.

"Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с отменами рейсов не по вине авиаперевозчика", – добавили представители Air Astana.

По вопросам возврата и перебронирования пассажиров призвали обращаться в Центр помощи по ссылке. Статус рейса также можно проверить на сайте авиакомпании.

Забастовка профсоюза в Германии

Как пишет издание Deutsche Welle, из-за отсутствия прогресса в переговорах о повышении тарифов на оплату труда работников наземных служб аэропортов профсоюз Verdi назначил забастовку в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена на 17 февраля.

"Инфляция, высокие цены на энергоносители и продукты питания приводят к тому, что большинство работников оказываются в незащищенном положении. Многие уже не знают, как платить за квартиру и наполнять холодильник. Им требуется значительно больше денег на жизнь.

Работодатели должны осознавать это и реагировать соответствующим образом. Они должны вознаграждать хорошую работу трудящихся и освобождать их от огромного финансового давления", – заявила вице-председательница Verdi Кристине Беле.

25 января организованная Verdi суточная забастовка прошла в аэропорту Берлина (BER). В итоге было отменено 300 вылетов и посадок, пострадали почти 35 тысяч пассажиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009563-air-astana-otmenila-reys-vo-frankfurt-iz-za-zabastovok-v-germanii/