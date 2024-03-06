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Казахстанцы "постарели" на день: что делать, если дата рождения так и осталась неверной

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Телефон на фоне компьютера
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В АО "НИТ" рассказали, что делать тем казахстанцам, у кого день рождения так и остался неверным в приложении eGov mobile после сбоя, который произошел из-за перевода времени, передает NUR.KZ.

Как сообщили в НИТ, сервис "цифровые документы" в мобильном приложении eGov mobile функционирует в штатном режиме.

"На платформах Android были выявлены отдельные случаи по некорректному отображению данных в цифровых документов. При обнаружении неверных данных просим очистить данные самого приложения (Настройки - Приложение - eGov Mobile - Хранилище - Очистить данные).

Специалистами АО "НИТ" проведены все необходимые работы по отображению корректной даты рождения у пользователей на базе Android", - рассказали в АО "Национальные информационные технологии".

Напомним, ранее казахстанцы массово жаловались на неправильную дату рождения в цифровых документах - после перехода на единый часовой пояс некоторые граждане "постарели" на день.

В НИТ тогда сообщали, что, действительно, были выявлены отдельные кейсы по некорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы". Для исправления проводились работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064820-kazahstantsy-postareli-na-den-chto-delat-esli-data-rozhdeniya-tak-i-ostalas-nevernoy/

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