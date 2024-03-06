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Отработку возле мечетей начали полицейские Алматы

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Машину эвакуируют из-за нарушения парковки
Машину эвакуируют. Кадр из видео: Polisia.kz

Отработку у мечетей, рынков и торговых домов проводит полиция Алматы - она направлена на выявление нарушений правил парковки транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как пояснили стражи порядка, локальные рейдовые мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и реализации принципа неотвратимости наказания за правонарушения.

Подчеркивается, что нарушение правил парковки для Алматы - очень актуальный вопрос.

По подсчетам полиции, в городе официально зарегистрировано свыше 550 тыс. автотранспорта. Кроме того, по дорогам мегаполиса ежедневно курсирует порядка 300 тыс. иногороднего – транзитного транспорта.

"Экипажи патрульной полиции ориентированы на выявление и пресечение грубых правонарушений, в том числе правил парковки автотранспорта. В центре особого внимания – торговые дома, рынки, округа учебных заведений, мечети и другие локации, где чаще всего водители позволяют себе парковать авто в неустановленном месте", – сообщил замначальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Только за один рейд стражи порядка выявили свыше 40 нарушений правил парковки ТС.

Отметим, что в феврале похожую отработку провели на барахолке в Алматы. Только за первый час рейда патрульные Жетысуского района мегаполиса выявили свыше 25 нарушений ПДД, большая часть из них - нарушения правил парковки транспортных средств.

Стоит добавить, что ранее алматинцы пожаловались на беспорядочно припаркованные авто на одной из улиц. По этой причине по улице Сатпаева в Алматы, граничащей с тремя крупными жилыми комплексами, полиция начала проводить точечные рейды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064792-otrabotku-vozle-mechetey-nachali-politseyskie-almaty/

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