Казахстанке, облившей кошку уксусом, вынесли приговор

В Павлодаре суд впервые вынес приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животными. На скамье подсудимых оказалась женщина, облившая кошку уксусом, передает телеканал "Астана".

Как отмечает телеканал, это первое подобное дело в регионе, дошедшее до суда.

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года горожанка облила бездомное животное 70-процентным уксусом. Кошка, которая осталось на улице после того, как ее выбросили арендаторы, едва выжила.

Сейчас кошку взяла под опеку жительница подъезда Лидия Сосновская. Она рассказала, что кормила кошку и даже организовала ночлег в тамбуре своей квартиры. Все в доме знали, что животное под присмотром и неопасно. Поэтому многие жильцы были шокированы поступком соседки.

"На видео все видно: как спускается соседка с третьего этажа ко мне на второй, подзывает кошку и выливает на нее уксус. В клинике даже бывалые ветврачи были в шоке. Гарантий вообще никто не давал, что с ней будет. Оказали первую помощь. Либо умрет, либо глаз мог вытечь", - рассказала Лидия.

Лишь спустя 2,5 месяца кошка начала возвращаться к обычной жизни. Пока у нее еще есть шрамы на мордочке. А вот бельмо на глазу, останется навсегда, как напоминание о том страшном дне, рассказывает Лидия.

Чтобы вылечить питомца нынешняя хозяйка кошка потратила на лекарства свыше 100 тысяч тенге.

В суде подсудимая заявила, что считала кошку агрессивной. По ее словам, животное не раз нападало на ее дочь. Но обливать питомца уксусом она не хотела. Это произошло, по ее словам, случайно.

"Эта кошка особенно агрессивная. Она кидалась на мою дочку, есть царапины. После этих царапин у нее появилась аллергическая реакция. Да, я облила эту кошку... Не обливала эту кошку. Я не хотела ее обливать. Я взяла уксус, хотела отпугнуть эту кошку, обливая стены. Извинения приношу перед общественностью за содеянное. Полностью вину признаю", - заявила женщина.

В итоге горожанку приговорили лишь к штрафу в 92 тысячи тенге. Еще 18 тысяч тенге женщина должна будет выплатить в качестве компенсации нынешней владелице кошки.

Отмечается, что суд учел раскаяние подсудимой и наличие несовершеннолетних детей.

Отметим, согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 120 МРП (443 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (792 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Добавим также, что ранее в стране запустили горячую линию по вопросам защиты животных.