"Ударили стулом по голове": мальчику из Усть-Каменогорска требуется операция в Грузии

7-летний Захарий Свахин из Усть-Каменогорска имеет множество диагнозов. Его мама вспоминает: сына ударил стулом по голове другой мальчик - с тех пор начались проблемы, передает NUR.KZ.

Захарий - второй ребенок в семье. Беременность, говорит мама мальчика, Ирина Свахина, проходила хорошо.

"Сын развивался как положено, без всяких патологий. Родился на 38-й неделе, ростом 51 см и весом 3250 г. Развитие проходило замечательно, первые шаги он сделал в 11 месяцев, тогда же сказал первое слово - "мама".

К 1,5 годам словарный запас был достаточно большой. Но в год и 8 месяцев случилась беда. Так как я была вынуждена выйти на работу из-за плохого материального положения, Захария мы отдали в детский сад на дому. Но летом, как обычно, приходят дети из других детсадов, так как те закрываются на летний период… к нам привели 5-летнего хулигана - этот мальчик ударил Захария по голове железным стулом", - говорит Ирина.

Врач, к которому обратилась семья, сообщил, что от удара могут быть последствия. К трем годам у мальчика начали проявляться первые симптомы.

"Первый подтвержденный наш диагноз стал "аутистическое расстройство, задержка психического и речевого развития, посттравматическая энцефалопатия головного мозга, болезненная чувствительность кожи всего тела". Тут начались реабилитации.

Сначала мы стали посещать нейрокорректора, потом - занятия в аутизм-центре, после чего у Захария появились изменения в лучшую сторону. В апреле 2021 года мы открывали сбор, чтобы поехать в Астану для дальнейшего лечения. Это лечение нам очень помогло. Захарий стал немного говорить, стал самостоятельным.

Сейчас у него появился шанс полностью восстановиться, сделав операцию по пересадке стволовых клеток. После этой операции нейроны мозга начнут эффективно запускаться, после чего начнет восстанавливаться организм", - говорит мама.

Операцию будут делать в Грузии. Для этого нужно собрать 6 700 000 тенге. Собрать эту сумму самостоятельно семье не под силу. Кроме Захария в семье растет маленькая дочь, а также есть взрослый сын.

"Мы живем на съемной квартире, своего жилья у нас нет, у мужа зарплата небольшая. Дочь ходит в садик. Инвалидность Захарию дадут только в апреле 2024 года, но и это не поможет нам собрать необходимую сумму на операцию. К сожалению, сборы на реабилитацию и операцию с таким диагнозом всегда идут медленно.

Кому-то кажется, что это не срочно, кто-то думает, что бесполезно. Но это не так. У каждого диагноза есть срок - и нужно успеть вовремя пройти лечение и реабилитацию, чтобы восстановиться. И время здесь тоже не ждет. У Захария есть шанс жить полноценной жизнью. На все реабилитации, курсы и занятия, нужны деньги и поэтому нам очень нужна ваша помощь. Нам без вас не справиться, любая ваша помощь будет бесценна для нас", - заключила Ирина.

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