Досаев обсуждает план действий в оперативном штабе из-за землетрясения в Алматы
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Аким города Ерболат Досаев обсуждает план действий в оперативном штабе из-за землетрясения в Алматы, об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.
"Аким города Алматы Ерболат Досаев с 11:40 часов проводит работу в оперативном штабе, где обсуждается дальнейший план действий. Все системы жизнеобеспечения города подключены.
Департамент полиции города работает в штатном режиме. Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения.
Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме" - сообщили в акимате.
В акимате убедительно просят не верить и не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.
Ранее сообщалось, что произошло сильное землетрясение в Алматы.
При этом сработали системы оповещения.
Начальник ДЧС рассказал, как действовать при землетрясении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064319-dosaev-obsuzhdaet-plan-deystviy-v-operativnom-shtabe-iz-za-zemletryaseniya-v-almaty/