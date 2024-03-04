Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов: в ДЧС рассказали подробности

В ДЧС Алматы рассказали о произошедшем в городе землетрясении. Отмечается, что ощутимость его составила 5 баллов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 04 марта 2024 года в 11 час 22 мин 05 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 13.2.

Магнитуда MPV 6.1. Глубина 10 км", - сообщили в ДЧС.

Там рассказали, что в Алматы толчки ощущались с силой 5 баллов.

Ранее сообщалось, что произошло сильное землетрясение в Алматы.

При этом сработали системы оповещения.

Начальник ДЧС рассказал, как действовать при землетрясении.