Жителю Жезказгана не разрешили взять фамилию прадеда

Житель Жезказгана захотел взять фамилию шестого прадеда, но не смог этого сделать из-за отказа РАГС. Дело рассматривали в суде, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Instagram, житель области Ұлытау 29 декабря 2023 года и повторно 3 января 2024 года обратился с заявлением в отдел РАГС для перемены своей фамилии на фамилию прадеда по шестой линии.

"В качестве уважительных причин он указал неблагозвучность и трудность произношения фамилии, а также желание носить фамилию по имени шестого прадеда по его родословной - Шежіре", - отметили в суде.

9 января 2024 года от РАГС мужчина получил отказ в удовлетворении своего заявления со ссылкой на нормы Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье". Согласно ему перемена имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами лишь при наличии 13 уважительных причин.

Отдел РАГС Жезказгана сообщил о невозможности исполнения заявки мужчины о перемене фамилии на основании пункта 3 статьи 63 Кодекса, по которому фамилия ребенка определяется фамилией родителей, при разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей, по желанию родителей фамилия ребенка может быть произведена от имени отца или деда ребенка, как со стороны отца, так и матери, с учетом национальных традиций.

Мужчина, недовольный ответом РАГС, обратился в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям области Ұлытау. Там было рассмотрен иск о признании незаконным и отмене ответа отдела РАГС Жезказгана и об оформлении перемены фамилии.

Суд решил, что отказ в перемене фамилии является обоснованным, поскольку гражданин действительно вправе переменить свою фамилию, но только в порядке, установленном законодательными актами.

Также суд пришел к выводу, что желание истца носить фамилию шестого прадеда противоречит требованиям Кодекса. Мужчине было отказано в удовлетворении иска в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, в каких случаях казахстанцы могут сменить фамилию, имя или отчество. К слову, в прошлом году алматинцы подали 3,5 тыс. заявлений на смену ФИО.

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