Армани, Ардэ и Альжасмин: почти 700 алматинцев сменили свои имена на новые

В 2023 году в Алматы 690 человек сменили данное с рождения имя на новое. Об этом сообщили в Департаменте юстиции Алматы в ответе на запрос корреспондента NUR.KZ.

"Основные причины, по которым обращаются алматинцы для смены имени, желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах, а также неблагозвучность имени", - сообщили в Департаменте юстиции Алматы.

Нередко алматинцы выбирали необычные и редкие для Казахстана имена.

Среди них Есения, Альжасмин, Ардон, Балта, Альва. Также в списке непопулярных в стране имен, которые выбрали для себя алматинцы, - Ардэ, Саника, Армани, Амара, Эрика, Тауржан, Хадиджа.

Ранее в Департаменте юстиции Алматы рассказали, в каких случаях казахстанцы могут сменить ФИО, и отметили, одного желания в этом вопросе недостаточно. К слову, в прошлом году алматинцы подали 3,5 тысячи заявлений на смену ФИО.

Стоит отметить, что оформление документов в текущем году подорожало в связи с ростом МРП и вступившими в силу изменениями в закон.