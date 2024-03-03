Токаев выразил соболезнования семье Сейдахмета Куттыкадама

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким общественного деятеля Сейдахмета Куттыкадама, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, ученого, общественного деятеля Сейдахмета Куттыкадама.

"Сейдахмет Рыскожаулы за долгие годы работы внес значительный вклад в развитие национальной науки и отечественной журналистики, воспитал достойных потомков. Благодаря активной гражданской позиции он снискал заслуженное уважение в обществе. Светлый образ Сейдахмета Рыскожаулы навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня стало известно, что известный казахстанский политолог Сейдахмет Куттыкадам скончался. Ему было 77 лет.

Он родился в 1946 году в КазССР. В разные годы работал в различных СМИ обозревателем, главным редактором. Был автором таких книг, как "Казахская драма. На сцене и за кулисами", "Служение нации", "Дао Алтая. Необычная гипотеза".

В 1992-1993 годы работал заместителем министра печати и информации РК.

Был членом Казахстанского Пен-клуба, Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана и членом Национального курултая при президенте РК.