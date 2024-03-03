Умер казахстанский политолог и писатель Сейдахмет Куттыкадам

Известный казахстанский политолог Сейдахмет Куттыкадам скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил экс-руководитель управления внутренней политики акимата Шымкента Мади Манатбек, передает NUR.KZ.

"Казахстан потерял великого государственного деятеля. Сейдахмет Куттыкадам - известный публицист, политолог, общественный деятель скончался в возрасте 78 лет", - сообщил на свой странице в Instagram экс-руководитель управления внутренней политики акимата Шымкента Мади Манатбек.

О смерти политолога сообщила и журналист Гульжан Ергалива.

"Пришла скорбная весть - ушел из жизни известный журналист и писатель Сейдахмет Куттыкадам. Наш коллега, соратник по оппозиции, замечательный человек и добрый товарищ", - написала в Facebook Ергалиева.

По данным с сайта ИПС "Параграф", Куттыкадам Сейдахмет Рыскожаулы родился в 1946 году в КазССР. В разные годы работал в различных СМИ обозревателем, главным редактором.

Сейдахмет Куттыкадам был автором таких книг, как "Казахская драма. На сцене и за кулисами", "Служение нации", "Дао Алтая. Необычная гипотеза".

В 1992-1993 годы работал заместителем министра печати и информации РК.

Был членом Казахстанского Пен-клуба, Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана и членом Национального курултая при президенте РК.