"Единственный плюс – я рано проснулся": как алматинцы отреагировали на смену часового пояса

Переход на другой часовой пояс - больше времени для сна или короткий световой день? Мы спросили у алматинцев, как они отнеслись к переводу времени на час назад, передает NUR.KZ.

Перевод времени на час вперед или назад всегда влияет на качество жизни. Однако для большинства такие изменения остаются незамеченными.

Мы опросили около 18 прохожих на улицах Алматы - и почти все не почувствовали особых перемен. Отрицательно, при этом, к смене часового пояса отнесся лишь один человек.

"Мне кажется, световой день стал короче. Было бы лучше перевести время на час вперед", - пояснил он.

Прохожий. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"В принципе, для нашего региона это вполне нормально, а вот для северных, центральных областей, Восточно-Казахстанской области это может быть не совсем удобно. Я служил на Зайсане - знаю, во сколько сумерки там начинаются", - считает еще один мужчина.

Прохожий. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Остальные же оказались более лояльны и отмечают лишь положительные моменты перевода времени. В частности, многим удалось выспаться и даже насладиться солнечным утром:

"Сегодня у всех бодрое настроение, отличный день и классное утро! Встали - "О-о! Яркое солнышко!" Мне кажется, это лучше, чем вот эта мгла. Мне классно, по кайфу", - призналась алматинка.

Прохожая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Классно, мне нравится. Мы когда в школе учились, постоянно переводили время то назад, то вперед. Когда вперед - нам было трудно в школу ходить, потому что темно. А сейчас мне нравится. Почему бы нет?" - вспоминает школьные годы еще одна из опрошенных горожанок.

Тем временем, оказалось, что многие хоть и отмечают бодрость утра первого марта, но все же не понимают, для чего необходимо было переводить стрелку часов.

"Единственный плюс - я сегодня рано проснулся. Больше я не понимаю, зачем это нужно было", - сказал один из горожан.

Прохожий. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Не совсем понимаю эту инициативу, но поддерживаю. Раз принято решение сверху, то что нам остается? Мы исполняем, так сказать", - сообщила опрошенная.

Прохожая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще одна алматинка сообщила, что была против перевода стрелок.

"Меня смущает тот факт, что в Алматы будет раньше темнеть - особенно это заметно будет летом. У нас и так рано темнеет. Многие мои знакомые и друзья тоже отмечают этот момент.

Еще переживаю за биоритм: у меня режим дня налажен, а теперь он сдвинется. К тому же, с утра начались "сюрпризы": например, у меня изменилась дата рождения в цифровых документах.

Телефон пришлось ночью перезагрузить, чтобы время обновилось. Но, надо признать, сегодня я выспалась, так как поспать удалось на час больше. Правда, проснулась с ощущением, что проспала", - заявила она.

Напомним, ранее медики предупредили казахстанцев: переход на новое время скажется на биоритме граждан, в организме даже может произойти сбой. Однако за этим, по словам специалистов, последуют улучшения.