Руководители алматинской полиции освоили современные методы работы
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Руководители Управлений полиции Алматы освоили современные методы работы, пройдя обучение в рамках "Мобильной академии", передает корреспондент NUR.KZ.
Специальные курсы были организованы для руководителей подразделений Департамента полиции города Алматы.
В течение нескольких дней участники проекта на базе ДП проходили обучение по самым актуальным вопросам современной полицейской работы, а также изучали передовой опыт других стран.
"Сегодня состоялось торжественное вручение сертификатов и награждение участников. Курсы для руководителей, проведенные в рамках «Мобильной академии», прошли на высоком уровне.
Участники отметили значимую роль Алматинской академии МВД и профессионализм привлеченных преподавателей - заслуженных работников МВД, что способствовало повышению их управленческих навыков и знаний в области правоохранительной деятельности", - сообщили в полиции.
Стоит отметить, что "Мобильная академия" вносит свою лепту в образовании современной полиции, которая стала открытой, эффективной и ближе к народу, добавили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063799-rukovoditeli-almatinskoy-politsii-osvoili-sovremennye-metody-raboty/