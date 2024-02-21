Будущие полицейские исполнили кюи на Кольсае и Чарынском каньоне

Полицейские-курсанты Алматинской академии МВД РК имени М.Есбулатова исполнили кюи на озере Кольсай и в Чарынском каньоне, передает корреспондент NUR.KZ.

"Под открытым небом курсанты первого курса на озере Кольсай и в ущельях Чарынского каньона выступили перед многочисленной публикой. Исполняя кюи великого казахского народа, они создали неповторимую атмосферу.

Главная цель их музыкального выступления - повысить имидж своей страны и казахстанской полиции, показать казахскую культуру зарубежным гостям, а также привлечь молодежь на службу в полицию. Это показало единство и сотрудничество, укрепляющих связь между полицией и народом", - отметил заместитель начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан полковник полиции Ержан Бимолданов.

В целом Алматинская академия МВД Республики Казахстан не только формирует кадры высокопрофессиональных сотрудников полиции, но и помогают развивать творческие способности своих курсантов, сообщили в Академии.