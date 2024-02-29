"Заключают договоры на свой страх": МНЭ – о необходимости урегулирования работы риелторов

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах сената рассказал, насколько сегодня реально урегулировать деятельность риелторов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Недавно Министерство национальной экономики инициировало поправки по деятельности риэлторов. В связи с этим журналисты поинтересовались у руководства ведомства, насколько актуальна проблема и есть ли статистика касательно обманутых риелторами казахстанцев.

"Когда начали анализировать эту проблему, выяснилось, что у нас, по сути, регулирования в этой сфере, в сфере риелторской деятельности, никакого и нет. И требований никаких нет.

И встал вопрос о том, что ситуацию необходимо упорядочить, потому что есть взаимоотношения между риелторами, есть взаимоотношения между другими клиентами, которые все-таки далеки от совершенства. Поэтому необходимо их упорядочить и законодательно урегулировать", - заявил в ответ Тимур Жаксылыков.

Однако четкой статистики по количеству обманутых клиентов вице-министр не озвучил.

"Пока это только инициатива, нет даже четких контуров законодательства. Мы в самом начале работы. Сейчас мы работаем с участниками этого рынка.

Сначала мы работаем с риелторами, потребителями, пытаемся понять, какие потребности, какие нужды в каком законодательстве, какой будет дизайн законодательства. Поэтому сейчас говорить что-то определенное пока рано. Самое главное - это четко прописать права и обязанности участников рынка, клиентов, риелторов. Сейчас это не прописано, и каждый на свой страх заключает эти договоры", - указал он.

В итоге клиенты, потребители, по словам Жаксылыкова, не знают своих прав, а риелторы зачастую эти права нарушают.

Накануне депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил ввести в стране строгое госрегулирование риелторской деятельности. По его словам, "кабальные условия" для клиентов или "эксклюзивные договоры" риелторов в итоге лишают хозяев недвижимости права распоряжаться своей собственностью.

Как не стать жертвой риелторов-мошенников?

Рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников или недобросовестных риелторов, приводятся в материале на сайте Krisha.kz. Их дала экс-глава Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Елена Грива.

Так, обращаясь к риелторам, по ее словам, важно помнить следующие правила: