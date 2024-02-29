"Заключают договоры на свой страх": МНЭ – о необходимости урегулирования работы риелторов
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Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах сената рассказал, насколько сегодня реально урегулировать деятельность риелторов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Недавно Министерство национальной экономики инициировало поправки по деятельности риэлторов. В связи с этим журналисты поинтересовались у руководства ведомства, насколько актуальна проблема и есть ли статистика касательно обманутых риелторами казахстанцев.
"Когда начали анализировать эту проблему, выяснилось, что у нас, по сути, регулирования в этой сфере, в сфере риелторской деятельности, никакого и нет. И требований никаких нет.
И встал вопрос о том, что ситуацию необходимо упорядочить, потому что есть взаимоотношения между риелторами, есть взаимоотношения между другими клиентами, которые все-таки далеки от совершенства. Поэтому необходимо их упорядочить и законодательно урегулировать", - заявил в ответ Тимур Жаксылыков.
Однако четкой статистики по количеству обманутых клиентов вице-министр не озвучил.
"Пока это только инициатива, нет даже четких контуров законодательства. Мы в самом начале работы. Сейчас мы работаем с участниками этого рынка.
Сначала мы работаем с риелторами, потребителями, пытаемся понять, какие потребности, какие нужды в каком законодательстве, какой будет дизайн законодательства. Поэтому сейчас говорить что-то определенное пока рано. Самое главное - это четко прописать права и обязанности участников рынка, клиентов, риелторов. Сейчас это не прописано, и каждый на свой страх заключает эти договоры", - указал он.
В итоге клиенты, потребители, по словам Жаксылыкова, не знают своих прав, а риелторы зачастую эти права нарушают.
Накануне депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил ввести в стране строгое госрегулирование риелторской деятельности. По его словам, "кабальные условия" для клиентов или "эксклюзивные договоры" риелторов в итоге лишают хозяев недвижимости права распоряжаться своей собственностью.
Как не стать жертвой риелторов-мошенников?
Рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников или недобросовестных риелторов, приводятся в материале на сайте Krisha.kz. Их дала экс-глава Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Елена Грива.
Так, обращаясь к риелторам, по ее словам, важно помнить следующие правила:
- Никакой предоплаты. Отдавать финансовые средства нужно только после оказания услуги. Либо можно расплачиваться поэтапно: дошли до соглашения о задатке - расплатились, вторую часть отдавайте уже после подписания договора купли-продажи. Взамен требуйте подтверждающие бухгалтерские документы.
- Не платите за показ объектов даже 1 000 тенге. Это же можно целый бизнес сделать: снять хорошую квартиру в центре и показывать ее за 1 000 тенге десяткам клиентов в день. Итого в месяц я получу 300 тыс. тенге просто так. Запомните: показ уже входит в работу риелтора. Важен результат, а не процесс.
- При заключении договора внимательно изучайте ответственность риелтора или агентства недвижимости. Особенно это касается эксклюзивных договоров, согласно которым клиент сотрудничает только с одним АН или специалистом.
- Проверяйте агентство или риелтора. Узнайте адрес, телефон компании, позвоните и удостоверьтесь, что риелтор работает там. Изучите учредительные документы АН.
- Интересуйтесь наличием аттестата/сертификата. Сам по себе документ подтверждает наличие определенных знаний, необходимых для работы риелтора, и то, что он работает официально. Чтобы исключить факт подделки аттестата, его наличие можно проверить на сайте ОАРК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063719-zaklyuchayut-dogovory-na-svoy-strah-vitse-ministr-ekonomiki-o-neobhodimosti-uregulirovaniya-raboty-rieltorov/