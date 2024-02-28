Жестче контролировать риелторов и проверять их личности предложили в Казахстане

Сегодня на заседании мажилиса депутат Олжас Куспеков предложил ввести в стране строгое госрегулирование риелторской деятельности, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Куспеков заявил, что у казахстанцев при покупке или продаже недвижимости часто нет выбора – им приходится работать с риелторами. При этом некоторые остаются должны агентам по недвижимости за их неоказанные либо некачественные услуги.

Тем не менее у государства, по его словам, нет никаких инструментов контроля риелторской деятельности.

"Дело в том, что "кабальные условия" для клиентов или "эксклюзивные договоры" лишают хозяев недвижимости права распоряжаться своей собственностью. Больше всего казахстанцы страдают от "арбитражной оговорки". Это значит, что все конфликты будут решаться только в арбитражном, то есть частном суде.

Но, в отличие от судей, арбитры не несут никакой ответственности, и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества. Споры, разрешенные в арбитражах, как один все в пользу риэлтерских компаний. У государства нет какого-либо инструмента контроля ни над риелторами, ни над арбитражными судами, а значит, отсутствует возможность полноценно обеспечивать защиту прав граждан", – заявил Куспеков.

Он предложил ввести госрегулирование риелторов в Казахстане и проверять их личности, а также криминальное прошлое.

"Считаем необходимым установить госрегулирование риелторской деятельности, ввести ее лицензирование, внедрить обязательное обучение риелторов и сдачу квалификационных экзаменов.

Разработать один типовой договор для всех риелторских компаний страны, исключив "арбитражную оговорку", – подчеркнул депутат.

Также он предложил увеличить требования к арбитрам и требовать от них отчет об их деятельности.

Как не стать жертвой риелторов-мошенников?

Рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников или недобросовестных риелторов, приводятся в материале на сайте Krisha.kz. Их дала экс-глава Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Елена Грива.

Так, обращаясь к риелторам, по ее словам, важно помнить следующие правила: