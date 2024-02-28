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30 лет независимости Казахстана

Жестче контролировать риелторов и проверять их личности предложили в Казахстане

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Покупатель осматривает квартиру.
Осмотр квартиры. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на заседании мажилиса депутат Олжас Куспеков предложил ввести в стране строгое госрегулирование риелторской деятельности, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Куспеков заявил, что у казахстанцев при покупке или продаже недвижимости часто нет выбора – им приходится работать с риелторами. При этом некоторые остаются должны агентам по недвижимости за их неоказанные либо некачественные услуги.

Тем не менее у государства, по его словам, нет никаких инструментов контроля риелторской деятельности.

"Дело в том, что "кабальные условия" для клиентов или "эксклюзивные договоры" лишают хозяев недвижимости права распоряжаться своей собственностью. Больше всего казахстанцы страдают от "арбитражной оговорки". Это значит, что все конфликты будут решаться только в арбитражном, то есть частном суде.

Но, в отличие от судей, арбитры не несут никакой ответственности, и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества. Споры, разрешенные в арбитражах, как один все в пользу риэлтерских компаний. У государства нет какого-либо инструмента контроля ни над риелторами, ни над арбитражными судами, а значит, отсутствует возможность полноценно обеспечивать защиту прав граждан", – заявил Куспеков.

Он предложил ввести госрегулирование риелторов в Казахстане и проверять их личности, а также криминальное прошлое.

"Считаем необходимым установить госрегулирование риелторской деятельности, ввести ее лицензирование, внедрить обязательное обучение риелторов и сдачу квалификационных экзаменов.

Разработать один типовой договор для всех риелторских компаний страны, исключив "арбитражную оговорку", – подчеркнул депутат.

Также он предложил увеличить требования к арбитрам и требовать от них отчет об их деятельности.

Как не стать жертвой риелторов-мошенников?

Рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников или недобросовестных риелторов, приводятся в материале на сайте Krisha.kz. Их дала экс-глава Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Елена Грива.

Так, обращаясь к риелторам, по ее словам, важно помнить следующие правила:

  1. Никакой предоплаты. Отдавать финансовые средства нужно только после оказания услуги. Либо можно расплачиваться поэтапно: дошли до соглашения о задатке — расплатились, вторую часть отдавайте уже после подписания договора купли-продажи. Взамен требуйте подтверждающие бухгалтерские документы.
  2. Не платите за показ объектов даже 1 000 тенге. Это же можно целый бизнес сделать: снять хорошую квартиру в центре и показывать ее за 1 000 тенге десяткам клиентов в день. Итого в месяц я получу 300 тыс. тенге просто так. Запомните: показ уже входит в работу риелтора. Важен результат, а не процесс.
  3. При заключении договора внимательно изучайте ответственность риелтора или агентства недвижимости. Особенно это касается эксклюзивных договоров, согласно которым клиент сотрудничает только с одним АН или специалистом.
  4. Проверяйте агентство или риелтора. Узнайте адрес, телефон компании, позвоните и удостоверьтесь, что риелтор работает там. Изучите учредительные документы АН.
  5. Интересуйтесь наличием аттестата/сертификата. Сам по себе документ подтверждает наличие определенных знаний, необходимых для работы риелтора, и то, что он работает официально. Чтобы исключить факт подделки аттестата, его наличие можно проверить на сайте ОАРК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063524-vvesti-goskontrol-rieltorskoy-deyatelnosti-i-proveryat-ih-lichnosti-predlozhili-v-kazahstane/

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