Жестче контролировать риелторов и проверять их личности предложили в Казахстане
Опубликовано:
Сегодня на заседании мажилиса депутат Олжас Куспеков предложил ввести в стране строгое госрегулирование риелторской деятельности, передает корреспондент NUR.KZ.
Депутат Куспеков заявил, что у казахстанцев при покупке или продаже недвижимости часто нет выбора – им приходится работать с риелторами. При этом некоторые остаются должны агентам по недвижимости за их неоказанные либо некачественные услуги.
Тем не менее у государства, по его словам, нет никаких инструментов контроля риелторской деятельности.
"Дело в том, что "кабальные условия" для клиентов или "эксклюзивные договоры" лишают хозяев недвижимости права распоряжаться своей собственностью. Больше всего казахстанцы страдают от "арбитражной оговорки". Это значит, что все конфликты будут решаться только в арбитражном, то есть частном суде.
Но, в отличие от судей, арбитры не несут никакой ответственности, и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества. Споры, разрешенные в арбитражах, как один все в пользу риэлтерских компаний. У государства нет какого-либо инструмента контроля ни над риелторами, ни над арбитражными судами, а значит, отсутствует возможность полноценно обеспечивать защиту прав граждан", – заявил Куспеков.
Он предложил ввести госрегулирование риелторов в Казахстане и проверять их личности, а также криминальное прошлое.
"Считаем необходимым установить госрегулирование риелторской деятельности, ввести ее лицензирование, внедрить обязательное обучение риелторов и сдачу квалификационных экзаменов.
Разработать один типовой договор для всех риелторских компаний страны, исключив "арбитражную оговорку", – подчеркнул депутат.
Также он предложил увеличить требования к арбитрам и требовать от них отчет об их деятельности.
Как не стать жертвой риелторов-мошенников?
Рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников или недобросовестных риелторов, приводятся в материале на сайте Krisha.kz. Их дала экс-глава Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Елена Грива.
Так, обращаясь к риелторам, по ее словам, важно помнить следующие правила:
- Никакой предоплаты. Отдавать финансовые средства нужно только после оказания услуги. Либо можно расплачиваться поэтапно: дошли до соглашения о задатке — расплатились, вторую часть отдавайте уже после подписания договора купли-продажи. Взамен требуйте подтверждающие бухгалтерские документы.
- Не платите за показ объектов даже 1 000 тенге. Это же можно целый бизнес сделать: снять хорошую квартиру в центре и показывать ее за 1 000 тенге десяткам клиентов в день. Итого в месяц я получу 300 тыс. тенге просто так. Запомните: показ уже входит в работу риелтора. Важен результат, а не процесс.
- При заключении договора внимательно изучайте ответственность риелтора или агентства недвижимости. Особенно это касается эксклюзивных договоров, согласно которым клиент сотрудничает только с одним АН или специалистом.
- Проверяйте агентство или риелтора. Узнайте адрес, телефон компании, позвоните и удостоверьтесь, что риелтор работает там. Изучите учредительные документы АН.
- Интересуйтесь наличием аттестата/сертификата. Сам по себе документ подтверждает наличие определенных знаний, необходимых для работы риелтора, и то, что он работает официально. Чтобы исключить факт подделки аттестата, его наличие можно проверить на сайте ОАРК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063524-vvesti-goskontrol-rieltorskoy-deyatelnosti-i-proveryat-ih-lichnosti-predlozhili-v-kazahstane/