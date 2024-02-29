Улицу Шаляпина планируют пробить в Алматы

Улицу Шаляпина могут пробить в Алматы, об этом рассказал руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава УГМ во время встречи акима города с населением Наурызбайского района, пробивка улицы Шаляпина по генплану предусмотрена.

"Но по Наурызбайскому району мы пробиваем Толе би и Жубанова до 2025 года. Шаляпина в планах есть, но на нее не разработана ПСД. Жандосова - верхняя трасса - находится на реконструкции до 2026 года, по ней мы разрабатываем ПСД", - рассказал Сагындык Телибаев.

Также на встрече Досаев сообщил, что по пробивке улицы Толе би в 2023 году построено 700 метров дороги между проспектом Алатау и улицей Алтын Орда. В текущем году работы будут продолжены на отрезке между Ашимова и проспектом Алатау - 1,5 км - по мере выкупа оставшихся земельных участков и выноса инженерных сетей.

Также планируется завершить пробивку проспекта Абая до границы города до сентября этого года. В июне будет начато строительство продолжения улицы Жубанова с расширением дороги до четырех полос от улицы Карьерная до проспекта Алатау по мере выкупа земельных участков.

Ранее мы рассказывали, сколько домов может попасть под снос для пробивки улицы Тлендиева от проспекта Рыскулова до границы города.