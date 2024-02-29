На первый заказ поехали всей семьей: о трудностях необычной профессии рассказал водитель ассенизатора

Об их работе мало кто говорит, но она важна для многих жителей частного сектора. Корреспондент NUR.KZ встретилcя с водителем ассенизатора, чтобы узнать, чем людей привлекает эта профессия.

Водителем ассенизаторской машины Досан Жолдыбалин работает уже три года. Удивительно, но в такую сферу деятельности Досан окунулся, чтобы… отдохнуть. Мужчина признается: до этого ему 20 лет приходилось иметь дело с документами, не вылазить из кабинета и все время посвящать работе инженера-технолога.

Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Решение об увольнении и открытии своего необычного дела семья Досана поначалу не оценила.

"Все в шоке были, конечно же. Не скандалили, все по-разному. Жена возмущалась: "А как? А что?" Родители тоже были против, много было вопросов. Ну, в общем, обычные человеческие страхи, но ничего, главное - вера в себя", - рассказывает Досан.

Впрочем, очень скоро родные мужчины поддержали его. Жена даже помогла подготовить логотип и визитки будущей ассенизаторской компании Досана. Сегодня мужчина с уверенностью заявляет: это семейное дело. Он смеется: на первый выезд они приехали почти всей семьей - так волновались, как пойдет работа.

Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К тому же, в свое время мужчине повезло набрать клиентскую базу. Сейчас с этим туго, заявляет Досан. Сферу заполонили мини-монополисты, в автопарке которых насчитывается по три-четыре автомобиля с крупными цистернами. Такие и стоят дешевле, и заездов в день могут сделать больше.

Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Первое особенно привлекает клиентов. Получается, что у новичков с небольшими габаритами и более высокими расценками почти нет шансов работать в плюс.

"Конкуренция растет. Даже я, новичок, ощущаю, по сравнению с прошлым годом, что работы меньше и меньше", - отметил предприниматель.

Многие коллеги Досана говорят, работа в ассенизаторской сфере неблагодарная. Сам же Досан признается: и не с таким сталкивался. В отношении своего нового бизнеса никаких особых ожиданий не строил и сейчас мужчине вполне нравится то, чем он занимается.

Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Надо учитывать то, с чем тебе придется работать. Это фекалии, с этим ты неминуемо столкнешься. Нельзя сделать революцию в перчатках. По любому, где-то на тебя брызнет, где-то испачкаешься, придется и руками туда залезть, и работать надо четко и сосредоточенно", - предупреждает Досан.

При этом важно быть и технически подкованным, чтобы в случае чего не растратить лишние деньги на починку машины. Это особенно важно, учитывая назревающий коллапс в индустрии. Так, совсем недавно специалисты сферы взбунтовались: дорога к единственной в Алматы канализационной станции оставляет желать лучшего.

Дорога к канализационной станции: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Здесь автомобили постоянно ломаются - и работать приходится чуть ли не себе в убыток. Страдают даже самые опытные водители.

"Ты вместо того, чтобы заработать, булку хлеба домой принести, должен еще ее поделить наполовину и оставить на ремонт… просто из-за того, что кто-то не обеспечил дорожное покрытие. Разве это нормально в 21 веке?" - возмущается Досан.

Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проблем у водителей ассенизаторских машин достаточно. Здесь и сложности с обновлением автопарка, и игнорирование в правилах дорожного движения их существования. А это, между прочим, тоже спецтехника. Такая же, как снегоуборочные машины акимата и "КамАЗы".

"Запрещено на эту машину ставить проблесковый желтый маячок. Про требования к ассенизаторам я что-то не слышал у нас в Казахстане. И без того у нас попробуй где-то встать - сразу пробка образуется. То есть нужно, чтобы законодательство было проработано в этой части", - отметил мужчина.

Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А вот с кем не возникает никаких затруднений, так это с клиентами. К ним Досан относится с пониманием. Возникают и ситуации, которые совсем не относятся к его роду деятельности: помочь спустить кота с дерева, завести машину и так далее.

Тогда Досан, конечно, помогает. Он смеется: такие клиенты будут вечно благодарны и в следующий раз точно позовут тебя.

Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы же имеем дело с самой непостоянной субстанцией - это человек. Потому что мы меняемся каждый день, мы что-то узнаем, что-то нам не нравится. Эмоциональная составляющая постоянно же присутствует у всех. Стабильность у нас в другом выражается", - иронизирует предприниматель.

Между прочим, коллектив водителей ассенизаторских машин отличается сплоченностью. Досан рассказывает, что друг другу они помогают чем могут. Никогда не отказывают в ремонте автомобилей или финансовой помощи. Могут и подменять друг друга, не переманивая при этом клиентов.

Самое хорошее же в этой работе, считает Досан, это время, которое ты можешь посвятить себе и своей семье. А к остальному можно привыкнуть.