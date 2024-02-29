Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На первый заказ поехали всей семьей: о трудностях необычной профессии рассказал водитель ассенизатора

Опубликовано:

Водитель ассенизатора
Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Об их работе мало кто говорит, но она важна для многих жителей частного сектора. Корреспондент NUR.KZ встретилcя с водителем ассенизатора, чтобы узнать, чем людей привлекает эта профессия.

Водителем ассенизаторской машины Досан Жолдыбалин работает уже три года. Удивительно, но в такую сферу деятельности Досан окунулся, чтобы… отдохнуть. Мужчина признается: до этого ему 20 лет приходилось иметь дело с документами, не вылазить из кабинета и все время посвящать работе инженера-технолога.

Водитель ассенизатора
Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Решение об увольнении и открытии своего необычного дела семья Досана поначалу не оценила.

"Все в шоке были, конечно же. Не скандалили, все по-разному. Жена возмущалась: "А как? А что?" Родители тоже были против, много было вопросов. Ну, в общем, обычные человеческие страхи, но ничего, главное - вера в себя", - рассказывает Досан.

Впрочем, очень скоро родные мужчины поддержали его. Жена даже помогла подготовить логотип и визитки будущей ассенизаторской компании Досана. Сегодня мужчина с уверенностью заявляет: это семейное дело. Он смеется: на первый выезд они приехали почти всей семьей - так волновались, как пойдет работа.

Водитель ассенизатора
Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К тому же, в свое время мужчине повезло набрать клиентскую базу. Сейчас с этим туго, заявляет Досан. Сферу заполонили мини-монополисты, в автопарке которых насчитывается по три-четыре автомобиля с крупными цистернами. Такие и стоят дешевле, и заездов в день могут сделать больше.

Водитель ассенизатора
Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Первое особенно привлекает клиентов. Получается, что у новичков с небольшими габаритами и более высокими расценками почти нет шансов работать в плюс.

"Конкуренция растет. Даже я, новичок, ощущаю, по сравнению с прошлым годом, что работы меньше и меньше", - отметил предприниматель.

Многие коллеги Досана говорят, работа в ассенизаторской сфере неблагодарная. Сам же Досан признается: и не с таким сталкивался. В отношении своего нового бизнеса никаких особых ожиданий не строил и сейчас мужчине вполне нравится то, чем он занимается.

Водитель ассенизатора
Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Надо учитывать то, с чем тебе придется работать. Это фекалии, с этим ты неминуемо столкнешься. Нельзя сделать революцию в перчатках. По любому, где-то на тебя брызнет, где-то испачкаешься, придется и руками туда залезть, и работать надо четко и сосредоточенно", - предупреждает Досан.

При этом важно быть и технически подкованным, чтобы в случае чего не растратить лишние деньги на починку машины. Это особенно важно, учитывая назревающий коллапс в индустрии. Так, совсем недавно специалисты сферы взбунтовались: дорога к единственной в Алматы канализационной станции оставляет желать лучшего.

Дорога к канализационной станции
Дорога к канализационной станции: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Здесь автомобили постоянно ломаются - и работать приходится чуть ли не себе в убыток. Страдают даже самые опытные водители.

"Ты вместо того, чтобы заработать, булку хлеба домой принести, должен еще ее поделить наполовину и оставить на ремонт… просто из-за того, что кто-то не обеспечил дорожное покрытие. Разве это нормально в 21 веке?" - возмущается Досан.

Водитель ассенизатора
Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проблем у водителей ассенизаторских машин достаточно. Здесь и сложности с обновлением автопарка, и игнорирование в правилах дорожного движения их существования. А это, между прочим, тоже спецтехника. Такая же, как снегоуборочные машины акимата и "КамАЗы".

"Запрещено на эту машину ставить проблесковый желтый маячок. Про требования к ассенизаторам я что-то не слышал у нас в Казахстане. И без того у нас попробуй где-то встать - сразу пробка образуется. То есть нужно, чтобы законодательство было проработано в этой части", - отметил мужчина.

Водитель ассенизатора
Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А вот с кем не возникает никаких затруднений, так это с клиентами. К ним Досан относится с пониманием. Возникают и ситуации, которые совсем не относятся к его роду деятельности: помочь спустить кота с дерева, завести машину и так далее.

Тогда Досан, конечно, помогает. Он смеется: такие клиенты будут вечно благодарны и в следующий раз точно позовут тебя.

Водитель ассенизатора
Водитель ассенизатора: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы же имеем дело с самой непостоянной субстанцией - это человек. Потому что мы меняемся каждый день, мы что-то узнаем, что-то нам не нравится. Эмоциональная составляющая постоянно же присутствует у всех. Стабильность у нас в другом выражается", - иронизирует предприниматель.

Между прочим, коллектив водителей ассенизаторских машин отличается сплоченностью. Досан рассказывает, что друг другу они помогают чем могут. Никогда не отказывают в ремонте автомобилей или финансовой помощи. Могут и подменять друг друга, не переманивая при этом клиентов.

Самое хорошее же в этой работе, считает Досан, это время, которое ты можешь посвятить себе и своей семье. А к остальному можно привыкнуть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063631-na-pervyy-zakaz-poehali-vsey-semey-o-trudnostyah-neobychnoy-professii-rasskazal-voditel-assenizatora/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.