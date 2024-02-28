"Пишем-пишем, а реакции никакой": ассенизаторы Алматы пригрозили бунтом

Больше 50 водителей ассенизаторских машин устроили большое собрание. Они пожаловались на состояние дороги, которая ведет к единственной в Алматы канализационной станции, передает сайт телеканала КТК.

По словам водителей, автомобили постоянно ломаются на плохой дороге, которая ведет к канализационной станции - ее не ремонтировали уже много лет.

Шоферам постоянно приходится испытывать на прочность свои авто - некоторые не выдерживают.

"Терпим бедствие из-за того, что машины ломаются постоянно. Колеса у нас лопаются, рессоры, стремянки – постоянно на фиг. Это происходит из-за того, что в ужасном состоянии находится дорога. Дорогой просто не занимаются от слова «абсолютно»! Мы потому что с прошлого года уже пишем-пишем, и не только мы. Но ответной реакции нет вообще никакой", - пожаловался водитель Досан Жолдыбалин.

Отмечается, что водители, как ИП, сами обслуживают свои машины. Однако в последнее время, по их словам, приходится работать в убыток - большая часть уходит на ремонт авто.

"Ехал, объезжал неровности и порезал задний баллон внутренний об эти неровности. Вот ехать прямо тут почти невозможно. По-любому надо объезжать какие-то кочки, ямы, чтобы щадить машину, так сказать. Тут ломаются рессоры, подрессорники ломаются. Подвеска работает в максимальных амплитудах – а это, соответственно, еще и под нагрузкой", - возмущен Евгений Сергеев.

По словам ассенизаторов, в день по улице Спасской проезжает около 100 грузовиков - путь в 500 метров занимает 20 минут из-за состояния дороги.

Владельцы легковушек тоже возмущены состоянием дорожного полотна и отсутствием уличного освещения. По словам местных, снегоуборочных машин здесь вообще не бывает, кареты скорой помощи застревают, а таксисты не соглашаются сюда ехать ни за какие деньги.

Отмечается, дошло до того, что отказались заезжать и водители маршрутных автобусов.

"Могу даже показать: у меня в телефоне объявление в автобусе, что с 27-го числа на нижнюю Спасскую 13-й автобус заезжать не будет. То есть мы вынуждены с Бекмаханова сюда добираться пешком. То есть расстояние тоже немаленькое", - заявила местная жительница Евгения Яриловец.

На собрание ассенизаторов приехали чиновники - по их словам последний раз дорогу на Спасской ремонтировали в 2017-м году.

Однако в прошлом году на этой улице меняли водопроводные и канализационные сети, поэтому восстановление проезжей части отложили. Заявку на ремонт уже подали, заявили чиновники.

"Улицу Спасская, начиная от Бекмаханова до КНС-2, протяженностью 1700 метров – мы в этом году подали в список на средний ремонт в управление городской мобильности. Они сейчас определяют стоимость. Потом проведется тендер. После определения подрядчика будет делаться данная улица", - сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Турксибского района Болат Байдильдаев.

Точных сроков ремонта чиновники не назвали, однако пообещали разровнять многострадальный участок грейдером.

Водители уверены, что это бессмысленно, ведь снова образуется каша.

Если за состоянием дороги не будут следить, ассенизаторы намерены устроить бунт.

Источник: КТК.

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