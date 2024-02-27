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Кому увеличат размер компенсации за комуслуги из-за повышения тарифов в Алматы

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Женщина заполняет квитанцию
Квитанция. Иллюстративное фото: Getty Images / boonchai wedmakawand

На сколько увеличат размер компенсации из-за повышения цены на комуслуги и коснется ли это тех, кто арендует жилье, рассказали специалисты, передает корреспондент NUR.KZ.

"С 1 марта 2024 года планируется изменение цены на электроэнергию за 1 кВт ввиду внедрения модели «Единого закупщика электрической энергии» для физических лиц на 10%. Это повлечет увеличение оплаты за электроэнергию на 505,78 тенге на жилище", - сообщил на брифинге РСК руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов.

Акиматом Алматы предусматривается увеличение размера социальной выплаты с марта 2024 года до 0,75 МРП (2769 тенге). Разница в 0,15 МРП (553 тенге) полностью покрывает расчетное увеличение цены на электроэнергию.

Во время брифинга журналисты спросили у специалистов, получат ли компенсацию из-за повышения цен на коммунальные услуги те, кто арендует жилье.

"Компенсация предусмотрена гражданам, проживающим в городе Алматы, имеющим регистрацию, постоянное место жительства в Алматы, которые попадают под одну из восьми категорий социально-уязвимых граждан. Здесь нет необходимости иметь собственное жилье.

К примеру, если семья воспитывает ребенка-инвалида и снимает квартиру, они так же могут обратиться за компенсацией. Компенсация выплачивается и отражается не в квитанции. Компенсация на направляется на расчетные счета каждого гражданина, которые попадают под категорию СУСН", - отметил Бауржан Жаубасов.

Ранее специалисты сообщили из-за чего электроэнергия подорожает для алматинцев с 1 марта. Также спикеры отметили, что на 2024 год выделено финансирование компенсации на 315 тысяч человек. По состоянию на 26 февраля за социальной помощью обратилось 134,5 тысяч человек. Компенсация будет выплачиваться до 1 июля этого года за счет экономии средств.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063296-komu-uvelichat-razmer-kompensatsii-za-komuslugi-iz-za-povysheniya-tarifov-v-almaty/

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