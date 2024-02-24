Водителя Land Cruiser арестовали в Павлодаре (видео)

В Павлодаре в рамках ОПМ "Безопасная дорога" на штрафстоянку водворили около 100 автомобилей, а водителя Toyota Land Cruiser и вовсе арестовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Павлодаре на штрафстоянку отправили 97 автотранспортных средств, водители которых грубо нарушили ПДД.

Среди нарушений: отсутствие государственных регистрационных номеров, страхового полиса, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, лишение ранее водительских прав, езда с подложными номерами.

"К примеру, по улице Елгина в Павлодаре в поле зрения полиции попал внедорожник Toyota Land Cruiser, на котором были установлены подложные регистрационные государственные номерные знаки. Водитель привлечен к ответственности. Наложен административный арест сроком на 5 суток. Он лишен права управления транспортными средствами на один год", - проинформировали в ДП Павлодарской области.

Добавим, что согласно ч.4 ст.590 УК РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Напомним, ранее в Таразе полицейские с помощью камер видеонаблюдения заметили автомобиль элитного класса Mercedes-Benz с подложными государственными регистрационными номерными знаками. По словам водителя, он заменил госномера, чтобы избежать возможных штрафов. Его лишили права управления транспортными средствами на один год, а также арестовали на двое суток и оштрафовали на 15 МРП (55 380 тенге).